獲金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認定為全球不分男女最長壽者、現居日本福岡市的田中加子，今天喜迎118歲生日，她的目標是「健康地活到120歲」。

日本放送協會（NHK）報導，田中明治36年（公元1903年）1月2日出生於福岡縣舊和白村（現福岡市），在9名兄弟姊妹中排行第7，今天已高齡118歲。她現居福岡市內一所老人中心，並於2019年獲金氏世界紀錄認證。

這處老人中心表示，職員今天紛紛向田中祝壽「生日快樂」，田中對此感到非常開心。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，田中雖然幾乎無法跟家人見面，但仍然相當有活力，每天三餐都正常進食，也會做做體操。

田中喜歡吃巧克力跟喝碳酸飲料，平常也喜歡解數學計算題，目標是「健康地活到120歲」。

田中除了獲金氏世界紀錄認定為世界最長壽外，也是日本目前確認的國內歷代最高齡長者。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100102

(中央社)