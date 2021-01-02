高雄林園中芸漁港火燒船 疑船艙內柴油桶 12:472021/01/02 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄林園中芸漁港2日發生火燒船。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄林園中芸漁港2日發生火燒船。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄林園中芸漁港2日上午近10時發生火燒船，1艘停泊的漁船起火後，疑因船艙內有柴油桶，火勢迅速延燒，警消抵達後雖在30分鐘滅火，但漁船災損嚴重，所幸無人傷亡，詳細起火原因還待釐清。 林園中芸漁港2日上午9時57分傳出漁船火警，高巿消出動林園、大林分隊灌救，火勢於10時26分撲滅，現場無人受傷受困，起火原因還待調查。 墾丁半潛艇觀光船擱淺 求助海巡救援遊客驚魂 中和社區巴士駕駛疑精神不濟 自撞電線桿15歲女乘客輕傷 (中時 ) #林園 #中芸漁港 #漁船 #火燒船 #無人傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打臉抗中 歐美關係回不去了 04:102021/01/02 國際大事 2020餐廳風雲榜 7間饕客愛店 時間醞釀的中菜新食 17:002021/01/01 生活 正妹上山遭潑猴圍攻 慘遭霸王硬上「扒衣撕咬頭髮」驚聲尖叫 18:002021/01/01 兩岸 破天荒 陽明去年全航線獲利 04:102021/01/01 證券．權證 擴建海空基地、實彈演習 陸積極強化南海軍事控制力 19:472021/01/01 軍事 流浪黑狗闖北大派出所 無人認領化身「機關犬」 15:522021/01/01 寶島 NBA》公牛小將確定中鏢 續留華盛頓不隨隊 08:302021/01/02 體育 通霄白沙屯驚傳火燒山 暗夜山頭一整排紅通通 嚇壞用路人 20:192021/01/01 社會 一天中能降低罹癌風險逾2成的運動時段 科學家報你知 02:572021/01/02 國際 中職》辭去統一球探工作 許聖杰：下一步時間到就知道了 10:102021/01/02 體育 玄彬、孫藝真交往8月 去年中同台裝不熟「一個眼神露餡」 11:482021/01/02 娛樂 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 妻拿繩綁5子投海輕生 夫崩潰鞭屍賞巴掌：帶我小孩去死幹嘛 - 社會 靚女6杯調酒泥醉被「胸部摸到下體」 色友見她全身顫抖秒停 - 社會 婦人健身房運動突倒地死亡 24歲女教練嚇傻急報警 - 社會 千萬麥拉倫超跑直撞台南東門圓環 23歲美籍嫩男載妹夜遊慘爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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