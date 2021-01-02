高雄林園中芸漁港2日發生火燒船。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄林園中芸漁港2日上午近10時發生火燒船，1艘停泊的漁船起火後，疑因船艙內有柴油桶，火勢迅速延燒，警消抵達後雖在30分鐘滅火，但漁船災損嚴重，所幸無人傷亡，詳細起火原因還待釐清。

林園中芸漁港2日上午9時57分傳出漁船火警，高巿消出動林園、大林分隊灌救，火勢於10時26分撲滅，現場無人受傷受困，起火原因還待調查。

(中時 )