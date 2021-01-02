31歲美女主播久代萌美任職於富士電視台，去年她傳出和25歲人氣YouTuber實吉陽紀交往，昨(1日)元旦傳出兩人已在去年底登記結婚，今將公開喜訊，對此，許多日本網友不看好，有人酸「格差婚」，意指身分地位懸殊的婚姻，也有人說明顯女方職業穩定多於男方，不解久代萌美做出看不到未來的決定。

日本桌球天后福原愛4年前宣布和台灣桌球金童江宏傑結婚，郎才女貌引來許多網友祝福，但當時女方名氣明顯多過於男方，曾被日本八卦小報酸「格差婚」，而兩人用行動反擊酸言酸語，去年福原愛慶祝結婚4周年，承認婚姻生活沒有24小時天天開心幸福，可是因另一半貼心和包容，她強調：「沒有一次後悔過嫁給江宏傑我先生」。

久代萌美傳出去年底和YouTuber男友實吉陽紀結婚。（圖／翻攝自gabanziru推特；翻攝自kushiro_moemi IG）

據日媒報導，外型甜美的久代萌美2012年進電視台擔任主播，最近轉換跑道到綜藝節目當助理主持人，去年11月《FRIDAY》報導，久代萌美名花有主，對象是網紅團體「北の打ち師達」成員實吉陽紀，經營的頻道有120萬網友追蹤，點閱數破5億。

昨媒體報導，久代萌美已經成為人妻，去年底登記結婚，消息一出網友大多不看好，回應：「長遠來看，嫁給YouTuber安全嗎」、「一個普通女生不會想嫁給看不到未來的男人，除非確定男方未來有辦法養活她」、「我認識久代萌美，但我真的不知道這個YouTuber是誰」、「YouTuber到底可以賺多久？5年還是10年？」，另也有人力挺：「聽說現在YouTuber收入比職業運動選手多」。

(中時新聞網)