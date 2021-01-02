日前入冬後的首波寒流來襲，讓台灣各地紛紛創下今年最低溫，例如台北市大屯山僅有攝氏0.4度，但重點是冷氣團來得又急又快，24小時內氣溫竟然驟降15度，讓醫師也直呼氣溫變化過快，人體恐怕成為實驗室，不知會發生甚麼狀況，而隨著低溫持續，也陸續傳出猝死案例。

國泰醫院心血管中心一般心臟科主治醫師蘇彥伯表示，研究顯示，每年10月到隔年1月，台灣爆發心臟病的比例會增加將近3成，其中最重要的原因就是氣溫變化。氣候變化最容易增加心血管疾病，但隨著極端氣候成為常態，過去冬天較容易爆發心血管疾病，但如今夏天的心臟病比例也開始攀升。蘇彥伯說，特別冷或特別熱，都會讓原來心血管疾病的症狀更加惡化，增加胸痛、心律不整、冠狀動脈疾病及腦中風的發生率。

不過，普遍來說，氣溫驟降仍然是心臟病發的關鍵因素，研究發現，氣溫低會增加血壓、 血液黏稠度和心臟的負荷，使血液中膽固醇及纖維蛋白原數值上升，也會造成血液濃縮、發炎反應而容易引起血栓。當氣溫介於攝氏11~15℃時，發生心肌梗塞死亡的相對危險性是攝氏22~23℃時的1.31倍，氣溫每低1℃未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%。

蘇彥伯提醒，當氣溫發生變化時，最重要的就是保持身體的恆定溫度，氣溫變低就多添加保暖衣物，氣候過熱就多補充水分、避免戶外活動，才能免於心血管疾病風險。

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(中時新聞網)