天氣變化過大，也容易引發呼吸道疾病，根據彰化基督教醫院家庭醫學科的調查發現，溫度上升會使海洋中毒物揮發，花粉及種子量增加，乾旱導致塵土變多，使得氣喘、過敏性鼻炎及慢性阻塞性肺疾病容易復發。

另外，高溫也會加速化學反應，讓城市中的交通工具所排出的氣體更易釋放出臭氧，引起胸痛、咳嗽、喉嚨刺激或鼻塞，讓氣喘及肺氣腫症狀更加惡化，甚至可能會導致肺組織纖維化。

如果氣溫過低，除了會使人體免疫功能下降，也更容易感染流感病毒、或其他呼吸道病毒，再加上天氣寒冷時，大家聚集在室內會提高交叉感染的機會，也會大幅增加呼吸道疾病的死亡率。

不只如此，極端氣候還會影響食物供應與睡眠，劇烈的天氣變化會影響人的情緒，進而使得睡眠情形受到干擾；另外，高溫會影響土壤濕度、植物的光合作用，研究發現，當夜間的溫度每升高1℃時，稻穀收成量就減少10%，研究預估東南亞地區的稻穀收成量將在這個世紀末下降，例如台灣降雨日數便有減少的趨勢。

根據水利署統計，平均每10年會出現一次大乾旱，2-3年出現一次小乾旱，今年台灣就面臨缺水狀況。食物供應若出現問題，兒童便會有營養不良，造成生長發育遲緩，增加腹瀉及感染的機會，未來可能增加肥胖、代謝症候群的罹患機率。

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(中時新聞網)