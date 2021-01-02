新北市泰山鄉和平街5巷內，今(2日)民眾醒來赫然發現整條巷內「白雪皚皚」，成了銀色世界，巷道內地上及汽機車，全遭到白色粉沫淹沒覆蓋，就像下過大雪一樣，民眾以為是自己眼花，仔細一摸，才發現竟然是遭人噴灑滅火器粉末，氣得調閱監視器後發現是2名年輕男子惡作劇，林口警方上午已迅速逮捕其中一名17歲惡搞少年，並傳喚另一男子到案，將依竊盜、毀損公物與社違法送辦。

屁孩亂噴滅火器，巷道成「銀色世界」車全遭覆蓋，警逮一少年。(戴志揚翻攝)

屁孩亂噴滅火器，巷道成「銀色世界」車全遭覆蓋，警逮一少年。(警方提供)

警方調查，今（2）日早上泰山區和平街5巷內，住戶一早起來就發現巷內的汽機車都覆蓋了一層厚厚的粉末，疑似被人用滅火器噴過，造成毀損，氣得住戶趕緊報案。

警方獲報後也隨即到場察看並調閱週遭監視器，發現於凌晨3時左右有2名男子步行進入巷內，其中一名男子拿著滅火器邊走邊對著路邊車輛噴灑，導致巷內一片煙塵，停放在巷內的汽機車在煙塵散去後，全都被排色粉末覆蓋，鈑金與外觀受損。

警方目前擴大調閱周邊監視器，鎖定2名涉嫌人，上午已逮捕一名涉案少年，並將後續將通知犯嫌到案說明，釐清犯案動機，訊後將依竊盜、毀損公物與社秩發72條3款妨害安寧等送辦。

(中時新聞網)