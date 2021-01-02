受到新冠肺炎疫情影響，今年無薪假人數一度逾3萬人，此外，截至去年年底為止，失業給付核發金額已發給114億餘元，為就業保險法開辦以來次高，僅次於2009年金融海嘯的208億餘元。

據勞動部統計，截至今年11月為止，初次認定失業給付申請人數達10萬2578件，核付件數達46萬2276件，核付金額達104億餘元、僅次於2009年金融海嘯累計至同期的194億餘元；截至今年12月30日為止，失業給付已發放114億6666萬餘元。

與此同時，為了協助受疫情影響的勞工，勞動部祭出多個協助措施，包括無薪假勞工可選擇最高1萬9200元的「充電再出發」或最高1萬900元、半數投保薪資差額的「安心就業計畫」外，也提供曾投保過勞保的勞工可以選擇「安心即時上工」，每月至公部門打工80小時、最高可領1萬2800元。

而疫情以來充電再出發已核發2.2億元、安心就業計畫已核發5.4億餘元、安心即時上工則已核發10.5億元。而原本至去年年底到期的安心就業計畫、安心即時上工等也都比照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」延長至今年6月底為止。

此外，為了鼓勵應屆畢業生及早投入職場，勞動部祭出只要穩定工作6個月、可領3萬元的青年就業獎勵計畫，截至去年年底為止，共有9萬5398人報名、發給4萬5558人津貼，金額已達9億2336萬元，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，工作的期限雖然至去年年底已經截止，但如有青年已有工作經歷、卻未報名，可以在3月底前報名參加，預計最晚會在今年4月底前發放金額。

至於青年就業獎勵遭質疑役男難以申請，發展署因而再把職得好評計畫開放可以「應屆畢業役男身份」報名、只要經就業諮詢後穩定就業一樣可領3萬元，陳世昌指出，截至12月底為止以役男身份參加「職得好評計畫」以役男已有94人。

(中時 )