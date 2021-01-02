副總統賴清德今日特別「回娘家」，一睹總圖風貌。（李宜杰攝）

副總統賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右）共同為總圖剪綵，打造台南成為「書香城市」。（李宜杰攝）

台南市總圖今日開幕，吸引大批民眾前往參觀。（李宜杰攝）

台南市總圖今日開幕，吸引大批民眾前往參觀。（李宜杰攝）

台南市總圖今日開幕，吸引大批民眾前往參觀。（李宜杰攝）

位於台南市永康區的台南市立圖書館總館今日（2）正式開幕啟用，副總統賴清德今日特別「回娘家」剪綵，一睹擔任台南市長時喊出籌建的圖書館。賴清德今日開心表情全寫臉上，致詞一講超過12分鐘，除細數任內政績，也盼總圖等各項建設完工後，台南不只是台灣的台南，更要作世界的台南。

賴清德表示，台南總圖有3個特色，首先是總圖「開國際標」，由荷蘭團隊與張瑪龍陳玉霖聯合建築事務所聯手打造，賴透露，自己相當滿意總圖的外觀，與當年就讀哈佛大學時的燕京圖書館有幾分相似。再來，賴清德也稱，總圖耗資將近19億元，都是由議會支持、台南獨立興建，一路走來相當不易。最後，賴清德也稱，台南總圖具有前瞻性、綜合性、研究性，民眾除了可赴總圖閱讀、借還書，同時還附設劇場、烹飪教室等，適合男女老幼前來享受，當作生活的空間。

賴清德坦言，自己在2014年宣布推動總圖籌建，期間經過前代理市長李孟諺、現任市長黃偉哲的努力，最終從無到有，圓滿落成，分外感動。賴清德指出，總圖原址為台南砲校，用地取得須經都發局、工務局、水利局、交通局等各局處協調，最終交棒文化局完成，「因此一定要給市府團隊、議會一個掌聲！」

賴清德回憶，自己過去大力推動台南成為「書香城市」，除國中小圖書館優質化、誠品化，也陸續興建土城、鹽埕、裕文圖書館，同時還更新位於北區公園路的圖書館（前總圖），並向中央爭取興建國圖南部分館、科學館等。賴清德說，目前台南市每人每年平均約借4.4本書，僅輸給台北市，他今日也逗趣地向黃偉哲喊話「有沒有信心贏過台北市？」

最後，賴清德還稱，自己在任內時全力推動「科技新城」，包括沙崙智慧綠能科學城、台積電3奈米、5奈米、大台南會展中心、新市科學園區等都陸續進駐，因此今天配合總圖盛大開幕，「台南未來不只是台灣的台南，更要作世界的台南！」

台南總圖耗資18億8826萬元，占地1.5公頃，擁有地下2層、地上6層。台南總圖除有全台最大規模的24小時取還書區，還有兒童五感探索區、創客空間、獨立書店、沉浸式劇場等，外觀與內部又似美術館、又似博物館。

今日除賴清德外，包括國立故宮博物院長吳密察、教育部常務次長林騰蛟、國家圖書館長曾淑賢、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾、陳亭妃及等人都前往參觀。

(中時 )