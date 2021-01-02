中國公務船去年在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域航行天數達333天，創歷史新高紀錄。日本海上保安廳將從今年起到2023年止，透過增加大型巡邏船等方式強化警戒。

日本放送協會（NHK）報導，中國公務船除了2020年在釣魚台列嶼周邊海域航行333天創新高外，持續進入日本聲稱的「領海」時間，同創歷史紀錄。

海上保安廳表示，中國公務船去年共進入釣魚台列嶼「領海」24次、加總船隻數78艘，雖然2個數據都較2019年來得少，但單次進入「領海」的停留時間，卻在去年10月11日到13日，以連續57小時39分創最長紀錄。

另外，中國公務船在從釣魚台列嶼海岸線起算24浬範圍的鄰接區航行天數，去年也增加到333天，較2019年282天大幅成長，創歷史新高，且連續航行日數也在去年4月到8月達111天，是2012年日本政府購買釣魚台列嶼事件（日方稱「國有化」）以來最長的紀錄。

海上保安廳長官奧島高弘在去年12月的記者會上說，中國公務船最近持續大型化及武裝化，目前情勢依然是難以預料的嚴峻狀態，日本方面會做好萬全警戒。

海上保安廳考量到釣魚台列嶼周邊海域的警戒工作，決定透過從今年起到2023年止增加8艘大型巡邏船等作為，強化整體警戒態勢。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100102

(中央社)