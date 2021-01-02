印度武漢肺炎疫苗接種進入倒數階段，英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠開發的疫苗昨天獲印度中央藥物標準控制組織批准，預料很快獲藥品管制總局放行。

為了讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）配送與接種更加順暢，印度繼日前在4省進行疫苗配送與接種預演後，今天起在全國所有省市預演，以找出可能的問題。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，印度中央藥物標準控制組織（Central Drugs Standard Control Organisation，CDSCO）10人專家委員會昨天決議，建議授予緊急使用許可給牛津大學與阿斯特捷利康藥廠開發、印度血清研究所（Serum Institute of India）製造的疫苗。

這款疫苗在全球稱為AZD1222，但由印度血清研究所製造且打上血清研究所標誌的疫苗稱為Covishield，。這款疫苗在印度進行臨床實驗時，曾有嚴重損傷神經的副作用案例發生。

CDSCO專家委員會在建議授予Covishield緊急使用許可時，提出附帶條件，要求印度血清研究所應密切監測接種疫苗產生的副作用，並在當局正式批准緊急使用這款疫苗的頭2個月，每15天提交報告給當局。

知情人士透露，印度藥品管制總局（Drugs Controller General of India）正在評估CDSCO專家委員會授予Covishield緊急使用許可的建議報告。

外界預料，由於這款疫苗日前已獲得英國批准，印度藥品管制總局可能很快就會放行。

印度血清研究所日前表示，已準備好5000萬劑Covishield疫苗，1月可先提供政府1000萬劑疫苗。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech 開發的武漢肺炎疫苗也申請緊急使用許可，CDSCO專家委員會正在審查。這款疫苗已在去年12月獲多國批准緊急使用，瑞輝藥廠希望在印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）開發的本土疫苗獲得批准前，有更多時間提供11月中旬起在印度進行第3階段臨床試驗的數據給專家委員會。

印度日前挑選4省就武漢肺炎疫苗配送和接種流程進行預演。印度快報（Indian Express）引述消息人士透露，預演中發現一些村莊的代碼沒有成功對應到用於疫苗接種管理、追蹤和登記的Co-WIN行動裝置軟體（app）資料庫，疫苗接種小組人員必須手動操作，而這些村莊大多地處偏僻。

為解決問題，開發人員正在調整Co-WIN。印度也從今天起在全國各省市展開疫苗配送與接種流程預演。

如果進展順利，印度可能最快下週就會展開武漢肺炎疫苗接種計畫，初期接種將針對第一線醫療與抗疫、防疫人員和年長者等高危險群，估計有3億人將接受首波疫苗接種。

印度迄今武漢肺炎病例累計1028萬6709例，死亡達14萬8994人，是全球僅次於美國的疫情第2嚴重國家。每日新增病例已從高峰期的8、9萬例降低到2萬多例，疫情有趨緩跡象；但仍有少數省市疫情惡化，且迄今有25例感染英國變種病毒，當局呼籲民眾保持警惕。（編輯：馮昭）1100102

(中央社)