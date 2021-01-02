縣長楊文科打造22座特色公園，預定年底完成7座，很重視公民參與，縣府5日將在新竹縣身心障礙福利服務中心舉辦「有愛無礙」參與式公園規畫工作坊，歡迎身心障礙、銀髮族及關心公園議題的民眾參加發表意見，讓特色公園能更符合不同年齡層的需求。

楊文科表示，為讓縣民擁有更多休閒運動空間及孩子的「遊戲權」，將投入2億元在3年內打造22座特色公園，去年9月起共舉辦8場兒童參與式工作坊及專家學者論壇，收集民眾意見作為公園規畫參考，期待成功打造「好玩的公園就在我家」藍圖！

縣府產發處在公民參與的回饋意見發現，竹北市民眾偏好特色公園設置挑戰性遊具，芎林民眾則喜愛具運動功能設施，設計團隊將規畫的公園導入民眾所需，預定年底將完成竹北市4座、芎林3座特色公園。

其中，竹北公24將結合當地地景，以親子需求為重點，規畫全齡化設施，並納入無障礙設施，以滿足不同年齡層族群所需。芎林3座公園分別以「運動」、「方口獅文化」及「水圳」為主題做規畫，芎林公3則規畫多樣化體健設施，滿足當地多中高年齡者使用。

產發處表示，5日上午10點的「有愛無礙場」工作坊，有障礙與高齡者健康運動須知、公園環境及設施設備介紹等課程，社工、照服員將觀察現場參加者的使用行為，與會者提出公園設計相關建議，將給規畫單位參考。報名請上https：／／forms.gle／mGfujBymVnAGYt358

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