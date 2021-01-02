團購美食之一的知名肉乾店「快車肉乾」日前發生員工標錯價的慘劇，誤把200元的肉乾標成34元，1.7折的超殺折扣吸引網友搶訂，讓業者損失50萬，雖然業者大方埋單，願意如期出貨，但品牌的臉書粉絲團在昨天(1/1)發文直指消費者是「壞心人」、「有便宜不貪嗎？」，店家不怪罪員工卻檢討消費者，令網友傻眼。

店家出包標錯價，卻指責消費者是壞心人。(翻攝自 快車肉乾/肉紙FB)

臉書粉專「快車肉乾/肉紙」昨天(1/1)上午發文，表示這兩天的優惠活動，員工誤把金額設錯，「200元的商品只收了34元，大包250元牛肉乾84元」，活動一開跑立刻有眾多網友搶訂，甚至有人一單買到上萬，店家承認疏失願意買單，但仍在臉書上開罵「當然少不了上萬元的訂單，有便宜不貪嗎？」、「原諒你們這些壞心人，人誰無過？」、「花50萬看一下世間的冷暖」，並強調此事不會懲處員工。

對此，網友看到後紛紛留言：「員工設定錯誤，卻說下單的人是貪小便宜、是壞人⋯⋯ 真是刷新我的三觀」、「或許下單的人誤會是年終特價，卻被你們說成這樣」、「看到這樣的官方用詞我也很不舒服」、「賺錢的時候...賠錢的時候...企業說話真的要三思」，但也有網友力挺，「意外的錯誤設定卻願意承擔損失出貨，敬佩快車的做法」。不久店家就編輯文章內容，將情緒性的字眼拿掉。

據新北市政府法制局網站指出，業者於標錯價時，應負民法第88條及第91條事由之舉證責任，如能舉證則可主張撤銷買賣，但如無法舉證時，業者仍應依照原標價負責。

法制局指出，畢竟消費者在網路購物的型態中，未見到實體商品，故價格的因素更顯重要，依該標價而訂購，已成立有效的契約及合理之信賴利益，若允許業者標錯價竟可片面取消訂單，對買賣一方的消費者而言過於不利。

(中時新聞網)