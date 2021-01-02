兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

2020年總統蔡英文連任後，中國大陸對台壓力不減反增。回顧去年下半年開始，解放軍機動作頻頻，導致兩岸關係越來越緊繃，也讓民眾對於開戰的可能性愈加恐懼，據台灣民意基金會日前公布最新全國性民調，蔡政府過去這1年處理兩岸關係的表現，有3成9表示不滿意，調查結果引發網路討論，《中時新聞網》實際到街上探訪聆聽民眾看法。

面對現今台海情勢，多數民眾都確實感覺到台灣和對岸的關係在2020年變得緊張，需要有點危機意識去正視這項議題，看到軍機飛來飛去的新聞當然會很害怕，但也有人認為這是媒體報導僅此而已，並沒有想太多。而提到兩岸關係逐漸惡化的原由，有人認為是台灣執政當局在對陸方做不禮貌的互動，認為兩岸間應多交流釋出善意，希望當政者能夠去改變處理兩岸關係的態度，也有人指出，共機頻頻擾台的行為是陸方為了恐嚇台灣的民心士氣，並強調如果民眾可以有足夠的資源以及資訊對兩岸的政治情勢作出判斷，就不會因此而感到恐懼，心中若沒有了恐懼自然也不會害怕。

圖為我銘傳軍艦（PFG-1112）。（海軍司令部提供）

近日台海兵凶戰危，戰爭是否會一觸即發，有民眾表示不認為兩岸會開戰，現在已經不是打仗的時代，打仗對任何一方都不好，大家都不樂見戰爭爆發。因為戰爭牽涉到的不只是軍事問題，還包括國際情勢的協調以及平衡，不應單就軍力去做比較，應該要評析台灣在整個世界所扮演的角色，另外也有民眾說，戰爭對所有人都有影響，我們只能努力保護自己，因為活下來才有機會可以改變這個世界。

(中時新聞網)