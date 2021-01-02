教育部為強化與美國各州中小學教育合作關係，自民國94年起，陸續與全美國各州政府教育廳洽簽「教育瞭解備忘錄」；民國103年與美國奧克拉荷馬州教育廳完成首次簽署迄今，並於民國109年12月完成第2次續簽3年期合約，效期至民國112年。

奧克拉荷馬州(Oklahoma State)位於美國中南部，首府為奧克拉荷馬市(Oklahoma City)；著名大學有奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)、陶沙大學(University of Tulsa)、奧克拉荷馬州立大學(Oklahoma State University)及奧克拉荷馬城市大學(Oklahoma City University)等校，我國學生目前約有80人在該州就讀。

教育部表示，在與美國奧克拉荷馬州簽署教育備忘錄後，奧州教育廳每年經由駐休士頓辦事處教育組協助，招募合格英語教師至我國中小學任教。教育部每年亦遴選優秀華語教學助理，赴奧州學校協助教學。

教育部提到，長久以來，該州Terra Verde School每年聘用2位華語教學助理協助課程進行，迄今已有14名華語教學助理赴該校，成效良好。

教育部稱，為配合政府打造2030雙語國家目標，教育部將藉由與美國奧州教育廳簽署教育瞭解備忘錄雙邊多年的教育夥伴關係，建立雙邊教師互動交流平臺，強化台美語言教育合作機會，提升國民英語能力，以培養國家所需要的雙語人才。

教育部指出，奧州教育廳長Joy Hofmeister原訂今年訪問臺灣，與教育部國際及兩岸教育司畢祖安司長續簽署教育瞭解備忘錄，惟考量新型冠狀肺炎疫情，雙方改以換文方式完成簽署。教育部與奧州雙邊皆期盼，藉由本次續簽教育瞭解備忘錄，進一步深化奧州與台灣各項教育合作交流。

(旺報 )