新冠疫情再起，衛福部長陳時中日前證實英國變種病毒已侵台，目前已爆2例確診，引發民眾恐慌。國民黨立委李德維痛批，堅持不普篩與不願擴大篩檢似乎是指揮中心的「執念」，另外包括「邊境管制」、「入境普篩」、「疫情揭露」、「執法開罰」之4大項目，衛福部也都大搞「花式雙重標準」，實在令人不解又憂心。

李德維日前在臉書發表文章《雙標之奧義，別誤了防疫！》表示自己做為立法委員，本於監督政府之責，中央疫情指揮中心近日各種「花式雙重標準」，實在令人不解與憂心，其中就至少有「4大不思議」：第一是「邊境管制雙標」，指揮中心於去年12月28日公布8例新增境外移入案例，其中竟有2例英國籍，相較於去年初，指揮中心斷然關閉陸港澳邊境、至今阻斷陸港澳人來台，滯留武漢國人得搭乘「包機」返台，以及「小明」與「新婚陸配」過去一年的遭遇；反觀，面對英國，我們非但沒有關閉英國邊境，英國籍也照樣來台，滯留英國台人還能自由搭乘「班機」返台。

第二是「入境普篩雙標」，堅持不普篩甚至不願意擴大篩檢規模，似乎是指揮中心的「執念」，疫情初期資源相對不充裕或可理解，但至今仍然堅拒至少針對中高風險國家，例如英國，入關的旅客普篩，真的很難理解；尤其不願意對英國入關的旅客普篩，卻又對菲律賓來台的旅客普篩，更是雙標至極。

第三是「揭露疫情雙標」，二月間一名外籍看護確診，指揮中心公布她的足跡以「分鐘」為單位，幾點幾分離開哪裡？幾點幾分上車搭到哪裡？鉅細靡遺；反觀紐西蘭籍機師，「趴趴走」四天卻只公布三天，每天一個小時行程，乍看還以為哪位大官的公開行程。

不僅如此，李德維也指出，第四是「執法開罰雙標」，紐西蘭籍機師違反防疫規定造成三人確診，陳時中一度還幫他開脫，說機艙內口罩規定必須符合「經勸導不聽」的要件，但他是機師，沒人敢勸；反觀在檢疫旅館內的移工，離開房間8秒，也沒接觸任何人就被開罰10萬元，一下鐵面無私，一下又慈眉善目，全憑指揮官一念之間，不免令人質疑是在「浮動執法」。

(中時新聞網)