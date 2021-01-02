女網友用訂房網站預訂知名溫泉飯店，原本寫說是8千元一晚，結果刷卡後變成9萬元，讓她嚇得急找客服取消訂單。（圖／翻攝自好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

刷卡結帳要注意金額！一名女網友在訂房網站看到一家知名溫泉飯店，周末住一晚促銷價8千元，便立刻下訂，未料刷卡結帳金額卻變成9萬多元，讓該名女網友嚇歪，立刻致電客服要求取消訂單退款，但卻屢遭拒絕，雙方來回糾纏10天，才終於收到退款。

一名女網友在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》上發文分享，很多人會使用訂房網站訂住宿，但經過這次事件後，真心呼籲大家要謹慎考慮。

女網友指出，去年11月22日晚上，她用訂房網站預訂一家知名溫泉飯店，當時網站上的資訊顯示，該飯店12月19日至20日，住宿一晚促銷價8千元，未料刷卡結帳時，金額卻高達9萬多元，讓她嚇到致電客服表示，操作失誤想取消。

女網友說，客服當下表明要先問過「供應商」，她才知道，原來訂房網不是直接對到飯店，中間還有個供應商，11月25日收到訂房網回覆，指飯店不同意取消預訂，但她親自致電飯店後，對方卻說沒這回事，甚至在得知她操作錯誤後，還願意主動發email通知訂房網取消訂單。

該網友在和飯店通話隔天再致電訂房網，表示飯店同意取消，請他們協助，但訂房網卻說要先問過「供應商」，而她在27日收到9萬多元的電子發票，訂房網卻遲遲未給回應，直到她表明要找政府相關單位協助，才在12月2日收到退款。

溫泉飯店1晚8千元，刷卡結帳卻變9萬多元，讓女網友嚇歪致電客服，來來回回溝通了十天，才獲得退款。（圖／翻攝自好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

該網友為追究「房價落差」，重回訂房網站查看，竟發現她所訂的飯店，同房型在周末的住宿費只要2萬多，但訂房網卻收她9萬多，還屢屢刁難、拒絕退款。而訂房網後來雖有道歉，並解釋是因「幣別錯誤」才導致超收，也主動提出50元美金的補償，但她卻不想接受。

該網友認為，若真的是幣別錯誤所造成的問題，最初她連繫客服時，訂房網就該協助她取消訂單，她又何必要苦苦哀求？更弔詭的是，事後她上網查該飯店的房價，發現周末住宿仍有5至10萬多的價格，讓她忍不住質疑，訂房網並未改善超收房價的問題，且又不肯退款，這樣的行為，是在等不知情的網友誤點嗎？貼文一出，便引發網友熱議，直呼太可怕。

(中時新聞網)