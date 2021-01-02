吳念軒、陳彥允在《粉紅色時光》中同時喜歡上方志友，三人深陷複雜三角戀。最新一集劇情中，吳念軒不小心撞見陳彥允強吻方志友，吳念軒醋意一觸即發卻不知所措，反倒陳彥允轉為「直球王」趁機告白，奪走方志友的劇中初吻。陳彥允憶起這場吻戲，笑說：「我經驗豐富不會緊張，雖然這是我第一次拍吻戲，但志友讓我很放心，可以自然演出。」

方志友身為吻戲前輩，面對獻出第一次的陳彥允，不改幽默說：「緊張嗎不要怕！姐姐來教你。」陳彥允便打趣要方志友不可以偷伸舌頭，方志友自爆晚餐吃臭豆腐，吳念軒再加碼：「她不只吃臭豆腐，還吃了便當、蛋捲、洋芋片、餅乾、咖啡！」方志友立馬問吳念軒是不是想要吃拳頭，笑翻全場。

走戲時，導演郝心翔先為演員們試戲，示範陳彥允親方志友的角度與位置，方志友調皮閃躲，深怕導演親到自己，導演無奈喊：「方志友，我認識你的時候你還是個小屁孩！」方志友還跟來旁觀的吳念軒告狀：「剛剛導演要親我。」吳念軒開玩笑回說：「這是潛規則啦！」

正式拍攝前，方志友吞了許多涼糖消除異味，陳彥允也捧場地說：「完全沒有臭豆腐味，女神很香。」這場戲兩人沒有NG一次OK，陳彥允大呼：「好像過了人生一大關卡，劃下一個新的里程碑。」卻被一旁的方志友爆料：「我有感覺到你的嘴唇在發抖哦。」《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出；每周日晚間9點於 MOD TVBS 精采台播出。

吳念軒不小心撞見陳彥允強吻方志友。（TVBS提供）

(中時 )