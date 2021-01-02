男大生騎車橫越中橫自摔受傷，遊客送暖協助包紮禦寒，展現「台灣最美風景」。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

常聽到「台灣最美的風景是人」，一名鍾姓大學生騎機車橫越中橫，在台8線123公里處、海拔超過2000公尺的碧綠神木東端自摔，高山氣溫極低，騎士滿臉是血，冷到直發抖，10餘名路過遊客紛紛主動伸出援手，有人拿急救包幫忙清洗包紮，有人送上暖暖包、外套為他禦寒，在警民合力下，將傷者送上巡邏車，開下山到半山腰給救護車接駁，一件溫暖的善舉，讓處理員警感動不已。

來自桃園的鍾姓大學生，上月底騎機車經過中橫碧綠神木附近不慎擦撞山壁自摔。新城警分局合歡派出所警員呂小平趕到現場，發現鍾男一臉是血，四肢受傷，雖然意識清楚但無法動彈，立即通知新秀消防分隊上山救護。

警方表示，當時約是下午3時，山上飄著細雨，高山相當冷，氣溫僅約7、8度，鍾男因為受傷倒地移動困難，冷得發抖，不少因現場管制等候通行的遊客，紛紛上前關心。2位剛從羊頭山下來的林、陳登山客見學生額頭仍在滲血，趕緊拿出登山用急救包幫傷者清洗及包紮傷口，也有機車隊騎士拿2大袋暖暖包送給傷者禦寒。

消防車到現場還要1個小時，在眾人合力照護攙扶下，鍾姓學生勉強坐進巡邏車後座，由巡邏車啟動接駁救護機制，緊急將傷者送下山，最後警消在台8線137公里完成接駁，足足縮短了近1個小時的救援時間。

處理警員呂小平向現場10餘位熱心的遊客道謝，讓他深刻感受「台灣最美的風景就是人」，在偏遠高山上，更能看見善良溫暖的人情味，很歡迎這些遊客若有機會路過合歡所，到所內喝杯熱茶、吃碗泡麵。

(中時 )