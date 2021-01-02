民進黨立委吳思瑤。（圖／吳思瑤臉書）

民進黨在立法院強勢通過萊豬進口相關行政命令與修法，國民黨革實院長羅智強啟動「罷免12萊委」計畫，其中第一個對象就點名北市民進黨立委吳思瑤。對此，港媒則分析，仔細觀察這些綠委的背景及選區，可以發現羅的「一石多鳥盤算」。

羅智強去年11月底，就公開點名吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，嗆說如果真的發起罷免一定會通過，強調「不是羅智強有多厲害，而是吳思瑤太輕忽台北市民的憤怒」，揚言要讓吳思瑤成為台北市第一位被罷免的立法委員。

據港媒《中評社》報導，綠委吳思瑤和蔡適應是羅智強臉書上打得最大力的2位「萊委」，而這兩位綠委都有共同點，分別是挺萊豬挺得最兇、都在北部、上次選舉贏的票數都很接近、該選區沒有藍營的強勁對手、2人都是台北市與基隆市長的熱門候選人，更都是羅智強可能出馬參與補選的區域。

報導指出，只要羅智強提出罷免，那麼2022年縣市長選戰就會率先開打，也就是透過打擊吳思瑤和蔡適應，進而拉抬國民黨的選情，可謂一石多鳥的盤算。

(中時新聞網)