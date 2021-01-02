儘管勇士總算迎來當家前鋒卓雷蒙格林傷癒復出，卻沒想到碰上拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫火力全開，靠著利拉德與麥科倫攜手攻下62分，拓荒者最後以123比98輕取勇士，勇士選秀榜眼懷斯曼還在比賽最後關頭扭傷腳踝退場治療。

靠著利拉德、麥科倫兩人的凶猛三分火力，拓荒者很快就建立20分以上領先，甚至來到末節領先到30分，或許因為勇士總教練科爾想趁格林好不容易傷癒，竟在大幅落後之際，還把先發主力留在場上磨練，也讓科爾看到驚悚一幕。

打到最後3分多鐘，柯瑞打算運球變換方向切入，卻差點跟懷斯曼撞在一起，急忙閃避的懷斯曼自己扭傷腳踝，倒地不起久久無法站起，幸好他最後憑藉自己力量站起來，更沒依靠隊友攙扶走進休息室治療，卻讓柯瑞自責到用毛巾包住頭部。

利拉德全場轟進6顆三分球，貢獻34分、8助攻，麥科倫也拿28分，「甜瓜」安森尼替補攻下18分，也讓他的生涯總得分超越鄧肯，成為史上第14名；勇士以柯瑞26分最高，威金斯15分，烏布雷雖有10分，他的三分球卻是投4中0。

(中時 )