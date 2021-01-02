一名網友日前前往南投縣郡大山爬山時發現，登山口處停了9台轎車，一群遊客竟在道路上搭起帳篷、烤地瓜，導致後方的接駁車無法通行，他試圖勸說該地點不能佔住，對方仍執意露營休息，他於是將照片放在臉書登山社團上公告此事，許多網友則說「很自私」、「遇到緊急事故怎麼辦」。

南投縣郡大山登山口處停了9台轎車，一群遊客在道路上搭起帳篷、烤地瓜，導致後方的接駁車無法通行。（圖／翻攝自臉書「登山通報站」）

位於南投縣信義鄉的郡大山為台灣百岳「八秀」之一，常被山友戲稱是一座「坐車比爬山累」的入門級高山，適逢連假出遊，許多人會選擇到山上露營，一名網友日前就在臉書「登山通報站」發文控訴，他說一群露營遊客、共9台車占據郡大林道33.4k林道終點處的整條道路，導致接駁車完全無法通行。

南投縣郡大山登山口處停了9台轎車，一群遊客在道路上搭起帳篷、烤地瓜，導致後方的接駁車無法通行。（圖／翻攝自臉書「登山通報站」）

該網友說，他當時好心提醒露營遊客「這裡是登山口，在這露營是不對的」，如果卡在這裡就會影響南三段接駁車迴車，然而對方一群人聽聞後，僅是點點頭微笑，仍死賴著不走，繼續開心烤地瓜。

南投縣郡大山登山口處停了9台轎車，一群遊客在道路上搭起帳篷、烤地瓜，導致後方的接駁車無法通行。（圖／翻攝自臉書「登山通報站」）

該網友說，今天早上整個郡大山有超過100個登山客、20幾台接駁車，許多接駁車子看見道路無法通行後有好心勸導，10點前已經有5台露營客的車子離開。不少網友表示，「為何要塞在登山口」、「應該出來立馬告知警察處理，不然遇緊急事故車輛無法通行」、「把路當成露營區了」。

(中時新聞網)