賀軍翔、邵雨薇在《天巡者》的「神仙CP」千年之戀終於修成正果，從前世戀到今生，也回溯兩人的前世記憶，劇中首度出現古裝扮相。賀軍翔笑說，拍古裝最害怕頭套歪掉，邵雨薇期望可以接演古裝大戲，並表示對古人致敬，覺得古代人生活不便也太辛苦了。

賀軍翔睽違6年在台拍戲，不僅挑戰神仙角色，也是第一次在台灣拍古裝劇。賀軍翔透露，拍古裝劇最痛苦就是在夏天拍攝，厚重的衣服和頭套，每每都讓他汗流浹背，認為「黏頭套」最痛苦，每次都需花2、3小時坐在椅子上不能動，若流汗頭套會黏不緊容易鬆脫，需要反覆上膠調整，下戲後洗頭2、3遍才能把膠洗掉。

邵雨薇曾因代言電玩首度穿古裝，當時扮演淘氣又兇巴巴的角色，也認為自己適合穿古裝演古人，私下還拍照留念。她在《天巡者》中的古裝角色較溫柔端莊，認為古裝戲和時裝戲有很大差別，像是講話的用詞、走路的姿勢、喝茶的儀態都不大一樣，且古人都要蓄髮，常常會坐到自己的頭髮，不論四季衣服都要穿很多層，綁頭髮也要花很多時間，生活極為不方便，覺得生活在古代的人也太辛苦了。

劇中兩人延續千年之戀，現實中賀軍翔沒有去窺探自己的前世今生過，但不會排斥去接觸這些事情。邵雨薇沒有特別去算過自己的前世，但她相信每個人的靈魂都是獨一無二的，經過轉世之後還是可能帶著前世的基因與個性，換到新的世代，繼續經歷不同的人生。

賀軍翔、邵雨薇《天巡者》古裝扮相首度出現。（三立提供）

(中時 )