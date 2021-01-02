吳姓男子搭乘公車於過彎時摔傷，控告陳姓司機過失傷害。檢方認為司機未減速過彎，將他起訴。但士院認為，司機有減速，吳男未緊握扶手才是肇事原因，日前判決司機無罪。

士林地檢署起訴指出，陳姓司機民國108年6月間駕駛公車行經台北市士林區格致路，在繪有「慢」字的彎道前未減速慢行，導致尚未坐定的吳姓乘客於公車過彎時摔倒，受肋骨骨折等傷害，依過失傷害罪嫌起訴。

陳姓司機否認過失，辯稱過彎前時速已減速至39公里，轉彎過程中時速再減至36公里；吳姓乘客是在公車起步行駛後走動，恰巧車輛轉彎，雙手未握好扶手才摔倒。

承審法官勘驗公車內監視器畫面，發現陳姓司機在過彎前時速已減速至39公里，而吳姓乘客當時正往車廂中後段行走，因雙手未緊握扶手而摔倒，而在車輛轉彎期間，其他乘客都是坐好的，沒有明顯的傾斜或傾倒。

法官也發現，陳姓司機是確認吳姓乘客緊握扶手後才起駛，吳男在公車起步10秒後才往車廂中後段走，隨後發生意外；而車輛行駛中司機要注意車前、左右狀況，乘客必須遵守乘車規定，與司機共同確保行車安全。

法官認為，吳姓乘客本應知悉在公車行駛時，未緊握扶手，極可能因正常的加速、減速、轉彎而傾倒受傷，卻未緊握扶手，這次事故責任顯應由乘客負責，不能讓遵守起步規定且未超速亦有減速過彎的司機擔負刑責。

法官也採信台北車輛行車事故鑑定覆議意見，認為乘客未緊握扶手為肇事原因，司機並無肇事因素，判決司機無罪。本案可上訴。

(中央社)