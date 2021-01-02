竹山鎮紫南宮每年的錢母吸引大批民眾索取，暨1日送出6萬枚錢母後，2日持續加碼，只要是1月2日到現場參拜的壽星，廟方驚喜送上套幣組，共有21位幸運的民眾獲得。

紫南宮主委莊秋安表示，元旦除排隊發錢母，也隨機贈送50位元旦壽星精裝版套幣，盒子一打開有葫蘆造型的錢母2只，民眾都十分喜愛；2日再加碼，上午10點廣播，只要剛好在現場參拜的2日壽星，都可以在11點前免費領取精裝套幣，1個小時的現實活動，共有21位的幸運民眾入手套幣。

其中一位1月2號生日的苗栗女性，和先生帶著一對雙胞胎前來竹山參拜，拿到錢母相當開心；廟方特別送給雙胞胎一人一組錢母，模樣十分可愛。

紫南宮表示，3日是元旦連假的最後一天，也將採取不定時的「驚喜」送錢母，不一定是當天生日，也可能是指定身分證號碼等，包括農曆年節的送錢母傳統，也會因應疫情採取相同的隨機贈送方式，分散人流，兼顧防疫和民眾拿錢母沾喜氣的心情。

(中時 )