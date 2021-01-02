英國近期出現變種病毒，台灣至今累計2名個案，中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日以來有英國旅遊史的216人回溯採檢，發言人莊人祥說， 目前檢疫期滿的人有140人，已採檢123人，其中115人陰性，其餘結果還沒出爐。

中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日以來有英國旅遊史者進行檢疫期滿後的採檢，預計採檢人數約216人。莊人祥說，截至今日，已有140人完成檢疫，其中123人已採檢，115人陰性，8人還在等待檢驗結果，另有76人還在檢疫期間，尚未安排採檢。

(中時 )