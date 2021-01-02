英國近期出現變種病毒，台灣至今累計2名個案，中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日以來有英國旅遊史的216人回溯採檢，發言人莊人祥說， 目前檢疫期滿的人有140人，已採檢123人，其中115人陰性，其餘結果還沒出爐。
中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日以來有英國旅遊史者進行檢疫期滿後的採檢，預計採檢人數約216人。莊人祥說，截至今日，已有140人完成檢疫，其中123人已採檢，115人陰性，8人還在等待檢驗結果，另有76人還在檢疫期間，尚未安排採檢。
(中時 )
英國近期出現變種病毒，台灣至今累計2名個案，中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日以來有英國旅遊史的216人回溯採檢，發言人莊人祥說， 目前檢疫期滿的人有140人，已採檢123人，其中115人陰性，其餘結果還沒出爐。
中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日以來有英國旅遊史者進行檢疫期滿後的採檢，預計採檢人數約216人。莊人祥說，截至今日，已有140人完成檢疫，其中123人已採檢，115人陰性，8人還在等待檢驗結果，另有76人還在檢疫期間，尚未安排採檢。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。