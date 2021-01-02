苗栗縣政府長期照護管理中心，即日起於通霄鎮衛生所2樓設置長照中心分站，提供「單一窗口」讓所在地或鄰近地區社區照顧關懷據點，以及通苑地區鄉親就近諮詢完整性長期照顧服務。

苗栗縣政府表示，因應社會人口老化，失能人口逐漸增加，為減輕照顧負擔及滿足多樣性照顧需求，讓民眾能獲得適切照顧服務，縣府提供民眾完整且便利長照服務。

苗栗縣政府長期照護管理中心，即日起於通霄鎮衛生所2樓設置長照中心分站，提供鄉親就近諮詢完整性長期照顧服務。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府表示，通苑鄉親若有長照需求，只要1通電話「1966」即可申請，或撥市話 (037)760161、傳真(037)760178申請就有專員提供服務。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣長照中心已於頭份市衛生所、南庄鄉衛生所、獅潭鄉衛生所及泰安鄉衛生所設立長照中心辦公室，提供苗北地區及偏遠地區鄉親申請照顧服務，即日起為服務通苑地區鄉親，民眾只要到通霄鎮衛生所2樓就可得到長期照顧服務相關諮詢。

通霄鎮衛生所有專業人員提供諮詢或轉介等服務，縣府表示，鄉親若有長照需求，只要1通電話「1966」即可申請，或撥市話 (037)760161、傳真(037)760178申請就有專員提供服務。

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