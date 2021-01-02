黃沐妍（小豬）在HBO Asia原創影集《戒指流浪記》飾演充滿抱負的模特兒，被林暉閔所愛慕，她總幻想某天能當上大明星，星途卻相當不順遂。踏入演藝圈8年的小豬坦言，過去曾是記者會上的遞麥克風小妹，「當天主持人是佼哥（黃子佼），他覺得我很有禮貌，詢問我想不想上節目，我才因此踏入演藝圈」，透露：「佼哥是我的大貴人之一！」

小豬擁有姣好身材，曾經出過寫真集，被外界定型為「寫真女星」，她致力能有戲劇代表作，擺脫綜藝形象，證明自己會演戲。但在拍攝導演北村豐晴執導的電視電影《噬膽72》後，整整2年沒戲約，直到北村導演邀請她演出《戒指流浪記》，才脫離窘境，她坦言：「這2年每天都在反省自己是不是哪裡不夠好，完全沒有試鏡的機會，也不知道該怎麼被看見，還有如何擺脫綜藝的形象，轉型真的很困難。」

她也說，初期踏入演藝圈時，通告零零散散，在錄製胡瓜（瓜哥）主持的《歡樂智多星》後，瓜哥就邀請她去錄製《綜藝大集合》，給予她許多機會。等待戲約過程，小豬為了讓自己擁有更多技能，還跑去練武術，卻被公司同事虧：「人家楊紫瓊練了幾10年，你練幾個月想在那邊演武打」，但她仍不放棄繼續練，認為沒有戲拍，就得要好好生活，「機會來了就把握住，只要準備好了就往前衝，不要後悔」。

小豬在《戒指流浪記》愛上渣男邱志宇，她搬出爸爸理論：「我爸說，談戀愛千萬不要先看別人的錢，要找愛自己的人，如果這段感情的初衷是不對的，那以後會過得很辛苦。」她爸爸甚至列舉5點告誡她嫁入豪門可能會面臨事情，諸如：在老公家完全沒地位、婆婆可能會對你嫌東嫌西、會要你一直生孩子，直到生出男娃，以及老公可能愛你，但還是會在外花天酒地，與老公會要求你乖乖在家不要工作等，聽完讓她嚇壞，她也堅定說：「不管誰跟我求婚，要我退出演藝圈就都不會接受，這是我的原則。」

林暉閔（右）在《戒指流浪記》將黃沐妍視為女神。（HBO Asia提供）

(中時 )