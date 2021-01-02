年終各式購物節熱潮剛落幕，詐騙集團恐趁勢假冒電商客服人員，佯稱退款或刷卡時設定分期有誤等名義，要求民眾至ATM解除分期付款，亦有詐騙集團趁此機會，假冒電商及購物網站，發送簡訊騙使民眾前往超商付款領收未曾購買的幽靈包裹。

基隆一名羅姓女子，上月接獲1通來電顯示為「＋886223756028」的詐騙電話，對方聲稱是「HUNDRESS均百韓市」客服人員，因作業疏失致其所購買的商品將以分12期方式重複扣款，隨後又接獲1通冒稱郵局人員，欲協助她至鄰近ATM解除分期付款，羅女依指示將帳戶內2萬6123元匯至詐騙集團指定的人頭帳戶，事後向親友抱怨客服人員作業疏失時，才驚覺自己被騙。

另新北市一名林姓女子，日前收到簡訊到貨通知，因林女平時就有網路購物習慣，經前往指定的超商門市確認收件人確實為本人即付款1620元，不料，打開包裹後才發現竟是情趣潤滑油，讓她又氣又好笑，趕緊報警協助退貨。

刑事局統計，自去年1月迄12月27日，受理「解除分期付款(ATM)」受理3043件，為近期發生數最高之詐騙手法，另「幽靈包裹」案件亦有73人受騙，每周會在「165 全民防騙網」公布被害情形嚴重的高風險賣場，提供民眾參考。

警方提醒，於超商取貨付款時，若發現包裹上「寄件人」不明確，或只填寫物流業者、報關行等資訊，可直接拒收；若已取貨付款，應先拍照存證包裝上貼的託運單及收到的商品，並請超商客服電話人員提供寄件人資訊申請退費，若託運單上沒有寄件人聯絡方式，可致電宅配業者要求退貨。

(中時 )