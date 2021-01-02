萊豬正式開放進口後，新民怨快速積累，國民黨力拚反萊豬公投，同時備戰2022年地方選舉、2024總統大選，而最近黨中央完成最新民調評估，認為14執政縣市可望續保政權。媒體人韋安今(2日)分析，要看到了2023年，國民黨「B咖」是否主動退讓，把機會讓給真正有實力的A咖，否則，國民黨還是沒有重新執政的機會。

媒體人韋安認為，2018九合一選舉之後，蔡英文只剩下15%的支持度，國民黨一堆人都搶著出來，以為可以手到擒來，結果最後，小英逆轉勝拿了817萬票連任成功，更創下史上最高票數。他說，現在看到民進黨又在走下坡，藍營B咖們蠢蠢欲動，不是想搶黨主席，就是想在2023提前佈局。

韋安猜測，結果到了2023下半年，「該來的沒來，不該來的出來了」，但是無論民進黨那時民意支持多低或高，桃園市長鄭文燦或副總統賴清德的支持度，都高出這些「B咖」一大截。因此，他直言，「就看那時這些人，是否主動退讓，把機會讓給真正有實力的A咖。否則，國民黨還是沒有重新執政的機會」。

網友則是留言表示，「還會有總統選舉嗎？感覺末代」、「中肯的評論！民進黨不是塑膠」、「不能解決做票疑雲，選舉徒勞」。

(中時新聞網)