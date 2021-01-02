美國新冠肺炎疫情嚴峻，加州洛杉磯郡（Los Angeles County）的新冠死亡時間快轉，每10分鐘就有一人喪命，當地停屍間爆滿，殯葬業者沒有能力處理新增的遺體，因此拒收。

加州洛杉磯郡疫情嚴峻。

加州新冠疫情嚴峻，死亡人數激增。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）1日報導，加州洛杉磯郡近幾個月來疫情急升的速度已經到了無法想像的地步，據政府統計，2020年最後3天，當地每日新增新冠死亡人數一再打破先前紀錄，29日是242人，30日是262人，跨年夜當天是291人。當地9、10、11月死亡人數都未破千，12月死亡人數一下子爆衝至2,703人，較前一次紀錄的5月1,243人整整多出一倍，當地官員指出，現在洛杉磯郡每10分鐘就有1人喪命。

洛杉磯郡新冠死亡時鐘快轉，當地殯葬業者最有體悟，多家業者無奈表示太平間已經停滿新冠死者的遺體，他們無力負荷，只能拒收新增遺體。

巴格絲（Jennifer Bagues）表示，他們家族經營的小葬儀社一次最多只能容納20具遺體，過去2周他們所處理的75%遺體都是新冠死者，她說這一周開始他們再也沒有多餘空間處理新送來的遺體，只能忍痛向悲慟的家屬拒絕。

另一名殯葬業者卡爾林（Rob Karlin）表示，死亡人數急速攀升以及下葬遺體的程序延宕是他們負荷達到上限的主因，由於他們現在都依照處理新冠死者的標準來對待每一具遺體，因此包括取得死亡證明、領取大體、進行防腐等每一項程序都比以前更耗時。

他說他們現在比以前進行更多預防措施，也使用更多漂白劑。卡爾林在殯葬業服務20多年，這是他頭一次對家屬說：「我很抱歉，但我沒辦法幫你。」

當地聖方濟各醫療中心（St. Francis Medical Center）的護士比靈頓（Scott Byington）從醫院的角度描述這起災難，一開始他被告知醫院太平間有6個空位，幾個小時後又有多名患者死亡，太平間瞬間爆滿，他說他們打給葬儀社，請求盡量領走遺體，「醫院太平間一天到晚都是滿的。」

不只停屍間爆滿，洛杉磯郡的救護車也不夠用，洛杉磯郡緊急醫療服務局主任奇德斯特（Cathy Chidester）表示，有時候一次會有10輛救護車在急診室外等待讓患者下車就醫，有些患者甚至在救護車上等待了7至8小時還不能進醫院治療，導致他們回應緊急電話的時間愈來愈長。

《洛杉磯時報》指出，根據先前預測，目前疫情慘況都還只是反映在感恩節假期間感染病毒的患者，預計那一波疫情數據將延續到1月中；至於聖誕節及新年假期的新一波疫情，預計1月中旬至1月底將陸續反映。

(中時新聞網)