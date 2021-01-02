台中1名李姓男子月前找「樓鳳」女子，言明以1千元進行性交易，恰巧遇到警方持搜索票掃黃，李男被依違反《社會秩序維護法》裁罰。他不服向地院提異議，稱自己當時不但「還沒付錢」，而且褲子也還沒脫。法官勘驗警方蒐證照片，確認李男所言不假，且女子也還沒脫衣，認定李男「有道理」，裁定撤銷原處分，李男得免罰。

此事發生於2020年9月某日，李男遭警查獲後，不服裁罰向台中地院簡易庭提異議，稱自己雖和女子言明「全套」性交易，但根本還沒開始，警方就上門，他只有脫上衣，褲子根本沒脫，強調自己只是在「合意」階段，並未真的性交易。

法官調閱台中市警方的證物照，發現李男當時衣著確實如他所述，雖脫了上衣、鞋襪等，但就是還沒脫褲，且坐在床沿，樓鳳女子也衣著完整，站在房內另一角。該女甚至出庭作證，指自己只有「準備脫衣服，警察就來了」。

院方據此認定，照片與證詞皆相符，只能算「性交易行為未遂」，不符《社會秩序維護法》第80條第1款規定的「從事性交易」要件，裁定原處分撤銷，李男不必被罰。

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(中時新聞網)