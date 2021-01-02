荷蘭航空諮詢公司To70今天說，2020年的空難事故減少超過50%，但全球大型商用客機墜機案的罹難人數，仍從2019年的257人增至299人。

路透社報導，To70表示，2020年有40起意外與大型商用客機有關，其中5起造成人員身亡，共有299人喪命。2019年有86起空難意外，其中8起造成乘員罹難，累計有257人死亡。

To70說，2020年大型商用客機的致命意外發生率，為每100萬架次發生0.27次，相當於每370萬架次的班機發生一次致命空難，比2019年的每100萬架次發生0.18次致命事故高。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，2020 年的航班數量大幅下滑。根據飛機追蹤網站Flightradar24，2020年在全球追蹤的商用客機航班減少42%，來到2440萬架次。

在To70檢視的空難中，有超過一半的罹難者是2020 年1月一架烏克蘭客機在伊朗空域遭擊落身亡的176人。

死亡人數第2高的是2020年5月巴基斯坦國際航空（PIA）一架客機墜毀，導致機上98人身亡。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1100102

(中央社)