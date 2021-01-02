無黨籍立委高金素梅臉書發布之影片

時間進入2021年，不少政治人物分享對年度的回顧、感言與展望。無黨籍立委高金素梅坦言，2020年是個充滿失望與挫敗的一年，在蔡政府的倒行逆施下，新的一年究竟會不會更好也很難說；面對民進黨蠻橫無理又自以為是的嘴臉，以及貪婪腐敗、喪權媚外的做為，台灣人唯有團結起來「奪回民主果實」，方能換來日後的幸福快樂。

高金素梅在跨年夜（2020年12月31日）發表文章《揮別2020，迎來2021！台灣會變好？還是，更壞？》稱2020年是個充滿了失望和挫敗感的一年，至於2021年台灣就會變好嗎，抑或是更壞？高金認為，看著蔡英文政府過去一年的倒行逆施，真的很難讓人樂觀。

高金素梅表示，回顧民進黨政府過去的一年，人民可以從新冠肺炎、萊豬進口、砍樹種電、族群歧視、言論自由的政策回顧中，看到民進黨蠻橫無理又自以為是的政策嘴臉，人民會看到一個執政黨竟然可以這麼快速地傲慢和腐敗；回顧這一年，真的會讓人民感到失望和挫敗。

話鋒一轉，高金素梅呼籲，就算環境如此險惡，他還是要與大家一起期待新的一年能夠幸福快樂；而這份幸福快樂，不會是貪婪腐敗、喪權媚外的民進黨能夠帶給大家的，而是新的一年，大家用心手相連的團結，奪回民主果實的行動和集體的犧牲奉獻去換來的。

(中時新聞網)