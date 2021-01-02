〈紅日已高三丈透。他不壞他只是不知怎麼治國而已！〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】當年霓裳歌遍徹。當年霓裳歌遍徹。李後主在汴京，反覆低詠這首詞時，心一定很痛。

痛在大周后的墓，在江南，他這輩子怕也無緣回去為她掃墓，放一朵江南的菊花，置一盅清甜的美酒，仰天長嘆，填一首新詞，訴說兩人天人永隔的衷曲。

再也不能了。但李後主的痛，除了唏噓，應該還有心虛吧！大周后臨終前，發現了妹妹與李後主的幽會，她能不生氣嗎？大周后之所以發現，還是因為小周后的年幼單純。

姊姊問她，怎麼會在後宮？

「小周后尚幼，不知嫌疑」竟然直接回她姊姊，都來了好幾天了！「后恚（ㄏㄨㄟ`，忿怒），至死面不向外。」你說，李後主日後回想往事，能不心痛嗎？

難怪史書上記載：故後主過哀，以掩其迹云。（故意哀傷過度，以掩飾心虛。）

這樣一來，我們即便知道了李後主在大周后過逝，是曾洋洋灑灑，寫過一篇數千言的哀悼文，情深意切，而且還以「鰥夫煜」自稱，但一旦你知道他「背叛了」大周后，這些文字似乎也瞬間走了調了。

大周后小周后，雖然都美麗，不過正史上的描述，看來妹妹艷麗猶有過之！然而，姊姊的才貌，則勝出妹妹許多！

小周后「警敏有才思，神采端靜。」

但相較於對姊姊的描述，美貌之外，還多了「通書史，善歌舞，尤工琵琶。」，「於采戲，奕棋，糜不妙絕。」琴棋書畫無一不精。

最令人叫絕的，是大周后續補了殘缺的〈霓裳羽衣曲〉。

毫無懸念，大周后是有才有貌，內外兼修的美人。但妹妹何以能搶走她的老公呢？男人自以為多情郎，當然是關鍵。

可是，大周后病了一段時間，形容枯槁，此時來了一位經常探訪姊姊的漂亮妹妹，「尚幼，未知嫌疑」，加上姐夫多情有才，又相貌堂堂，彼此安慰之餘，感情自然起了化學變化。

李後主到底是在大周后尚未過逝前，便與小周后偷情的，於是，在朝臣面前，不免有失身份。

著名的畫作〈韓熙載夜宴圖〉的主人翁，李後主的大臣韓熙載，就寫詩嘲諷李後主。但李後主亦不以為忤，心虛吧。

為何大臣敢公然寫詩嘲諷自己老闆，不要命嗎？

一則，五代十國，擾攘不安，政權率皆短命，帝位傳承血腥味濃厚，反而是南方的南唐，相對穩定，北方讀書人紛紛避難到江南。而南唐從開國皇帝李昪，到李璟、李煜，都禮遇文人士大夫，帝王本身亦多有文采，與大臣們的互動，相較於其他政權溫柔許多，極少誅殺大臣的戾氣。

二則，李後主確實是個性格溫和，「為人仁惠」的皇帝。對自己做的有違禮法的事，常常抱持「既然被發現，便笑罵隨你」的態度。

他與大周后在一起時，荒廢國政；他與小周后在一起，違背禮教。當大臣指責他，嘲諷他時，他都摸摸鼻子，算了。

這樣的皇帝，生在承平時期，也許落得個仁君美名，但在風雨飄搖的時刻，實在不免要被當成無能來看待了。

「紅日已高三丈透，金爐次第添香獸，紅錦地衣隨步皺。」

看看這皇帝平常怎麼過日子的。

太陽都已經高高升起了，皇宮裡的金爐還不斷添進動物造型的香炭，鋪在地上的紅毯都隨著跳舞的節奏變形起皺了。一夜歌舞，還未結束。

「佳人舞點金釵溜，酒惡時拈花蕊嗅，別殿遙聞蕭鼓奏。」

跳舞的美女們妝髮都鬆脫了，不勝酒力時則拈花聞香來提神。你累了嗎？怎麼會呢？你聽隔壁的宮殿還在歌舞狂歡呢！我們繼續。

李後主不是個壞皇帝。他孝順，他仁惠，他多才多藝。他只是無法治理好這個從他父親手上交給他的小國家而已！但他的命運比父親差太多了。

他祖父警告的北方有事，在他紅日已高的日子裡，已經戰鼓頻傳了！

作者為知名作家

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(中時新聞網)