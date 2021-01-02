日籍球星田中將大與洋基隊的合約已在去年季末到期，日前美媒《NJ Advance Media》爆料，假如田中沒有續留洋基就要回日職，不會考慮其他美職球隊，對此田中罕見上推特發文澄清並無此事，對他有興趣的球隊他都會列入考量。

美國記者米勒（Randy Miller）報導，表示知情人士指出田中將大只想留在洋基，因為他對下個賽季無法爭冠的球隊不感興趣，否則就要回日職前東家樂天金鷲，此消息在網路上瘋傳，田中在今日發推文澄清，「有媒體報導我除了洋基之外就要回日職，但事實並非如此，我對下個球季要效力哪隊沒有限制，所有對我有興趣的都會列入考量中。」

日前田中將大參加日本廣播節目《All Night Nippon NY》在昨晚播出，他與日本藝人中居正廣搭檔，當中居正廣問到他今年大聯盟假如打滿162場時，會對自己表現有什麼預期？沒想到田中將大語出驚人說「還不確定會不會留在大聯盟。」田中表示假如沒有獲得大聯盟合約就可能無法繼續了，因此回日職的機會並不是零。

田中則強調即使他到了美國之後，仍非常關注前東家樂天金鷲隊的動態，因此對他來說樂天可能仍是首選，而當中居正廣問到，「如果樂天開價1年4000萬日幣會接受嗎？」田中也笑著回答，「如果我別無選擇也只能接受，不過我可能會數一數，問他們是不是少加一個0。」

(中時 )