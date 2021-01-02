【愛傳媒簡秀枝專欄】如果問，超越市值6千億元的台達企業集團，成功的關鍵因素是什麼，是人。創辦人鄭崇華秉持以人為本，飲水思源，感恩回饋，與社會共利共榮。

形塑這樣的企業文化，讓剛要過50歲生日的台達企業，擠身台灣企業集團市值排名第六，相當不容易。

現年84歲的企業創辦人鄭崇華，於2012年宣布退休，然而退而不休的，還是每天到辦公室走動，噓寒問暖，維持昂揚生命力，尤其隱身在台達文化基金會中，發揮軟性能量，贏得敬愛。

其中，最被稱頌的是，以8K等科技實力，呈現國寶神髓，讓說故事能力，拖著老故宮的瑰麗前進，絲絲入扣，引人入勝。

2020年12月8日，故宮博物院公開以8K高解析度拍攝院內重要藏品，由導演柯子建掌鏡，配合德國藝術家的影像創作，6件珍貴的國寶文物，纖毫畢現，栩栩如生。

提供技術支援的台達電子及居中協力的台達電子文教基金會，是關鍵角色。鄭崇華親自出席「國寶新視界」公開發布會。

12月15日下午，台達創辨人鄭崇華，接受訪問時，以將近3個小時的時間，分享台達8K大銀幕的影像成果，以及他從流亡學生到白手創業的甘苦經驗。

1936年出生於福建省建甌的鄭崇華，父親是中醫師，母親任教職。自小離鄉讀書，然而受到國共內戰的影響，學校中斷，於是單純的想法，希望找個可以繼續讀書的地方，於是隨著舅舅隻身離家來台，沒想到兩岸政治演變，讓他再見父母已經是35年後的事。

當時才13歲的鄭崇華，被安排台中一中初中部的插班考試，展開他在台灣孤苦伶仃的流亡學生歲月。兩岸肅殺氣息濃厚，鄭崇華靠著從大陸帶出來的唯一照片，留住家鄉記憶，撐起感情支柱。

鄭崇華在採訪時一再提及他的數學不好，以前，總覺得自己不會走向理工道路，但初到台灣，為了插班上台中一中，他不斷在數學下苦功，念書，彌補不足。

之後鄭崇華在台中一中宿讀5年，學業壓力、思鄉情愁，常讓他半夜落淚。「夜深人靜，想家的時就，就靜坐在操場隅角，仰望星空，細數殘月寄相思」。

隻身在台，完全沒有退路，尤其他沒錢付學費，自知必須保持優秀成績，拼領獎學金，因此，刻苦力學，總是名列前茅，也因此贏得師長的特別憐愛與指導，持續寫下名師貴人相助的人生扉頁。

皇天不負有心人，他順利畢業，並考上公立的成功大學，第一年念礦冶系，後來才轉電機系。

正因為礦冶系的就讀經歷，讓他得以接觸許多電機系並沒有機會上到的課程，包括讓鄭崇華感念不已的化學老師賴再得，用心栽培，讓他在大一的課業學習突飛猛進，得以極優異的成績，插班考進成大電機系，奠定日後創業的基石。

在台中一中、成大的學習歷程，他總滿懷感謝。自詡為「台灣第一個家」的台中一中，已屆古蹟年限的老禮堂，搖搖欲墜，但苦無經費修復。

當鄭崇華輾轉得知後，不僅出資贊助，更請來國際知名的潘冀建築師，以及古蹟修復經驗豐富的泰南營造，利用綠建築工法，耗費4年整修，即使經費飆升到近7千萬元，仍承諾完成，如今成為古蹟修復典範。

當年鄭祟華拜讀了羅文斯（Amory Lovins）書寫的《綠色資本主義》，讓他對綠建築發展有著濃厚期待，因而促使台達電走在業界之先投入綠建築，且鄭崇華心到，行動也跟進，迄今台達電自建與捐建的綠建築已達27棟，並有兩棟經能源與環境先峰指標認證的資料中心，均為全球之先，被譽為「環保傳教士」。

2009年莫拉克風災中，高雄那瑪夏鄉成為災情嚴重的氣候難民，鄭崇華施予援手，邀請在建築名師郭英釗，以當地布農族建築傳統的精神作設計，並採用綠建築模式，使得節能幅度高達70%，甚至達到「淨零耗能」的程度。

歷經兩年努力，重生後的那瑪夏民權國小成為台灣最具特色，參訪人潮最多的低碳校園之一，建築界津津樂道。

郭英釗提及鄭崇華便肅然起敬。他認為，能遇到像鄭崇華這種懂得尊重、願意放手讓建築師打造環境友善建築的業主，簡直是「天上掉下來的禮物」。

郭英釗同時舉2015年隨台達團隊遠赴巴黎參加COP21（聯合國氣候高峰會）為例，當時眾多企業莫不趁機宣傳自家產品或形象，台達電卻都在講未來的減碳承諾，以綠建築表達環境關懷，眼界大有不同。

潘冀則是最常跟台達合作建造綠建築的建築師之一，他也對鄭崇華的無私付出，非常服氣。他與台達團隊參加2015年COP21及翌年北京盛會。

在北京時，台達宣布2017年「台達盃國際太陽能建築設計競賽」活動起跑，向全球募集適合老年人安養天年的太陽能住宅設計方案。

潘冀當下便以他在台灣設計的「雙連教會社會福利園區」為範例，解釋銀髮族的頤養住宅，設計的核心價值在於圍繞著對人性需求，以及對社會的人文關懷。

鄭崇華與夫人謝逸英是青梅竹馬，來台後謝逸英就讀中興法商學院，兩人都在大學裏兼家教，鄭崇華自知數學不好，家教前也會偷偷請教謝逸英。

大學畢業，謝逸英很快找到助教工作，鄭崇華一度自慚形祟，直到應徵上亞洲航空，才再續前緣共組家庭，寫下相依相偎一甲子的幸福歲月。

拚搏事業，家庭大小事都由太太打理，鄭崇華非常重視職場情感管理，對於員工感情出軌、小三文化，他總是會私下把感情迷途的員工拉回來，因為他深信家和萬事興。

中經會劉宇寰觀察鄭崇華數十年，給予極高評價。劉宇寰分析鄭崇華，一來敏銳感知潮流發展，其次，抓得住一流人才，以人格服人，並懂得讓專業菁英，放手一搏。

美國維吉尼亞理工大學教授李澤元也曾為文指出，1987年帶著小型高效率的1MHz電源轉換器，面見鄭崇華，鄭崇華當場展現對新技術的熱情，並立即接受建議，派遣工程師到維吉尼亞理工大學的電力電子研究中心，並在校園附近設立實驗室，開啓雙方超過20年的合作以及終身友誼。

而後幾年，李澤元隨著鄭祟華去泰國曼谷、大陸東莞，親見平疇萬里的農地趕建台達廠房，鄭崇華忖時度勢，預判電子工業大規模撤出歐美，轉進東南亞，特別是台灣和中國大陸的大勢，得以趕上科技勃發的年代，台達電也益發茁壯。

目前鄭崇華擁有超過成大、交大、中央大學等，十來個榮譽博士，這些桂冠，都是各方感念他的奉獻與成就，水到渠成。

值得一提的是，鄭崇華對於天文學的興趣，曾與中央大學天文研究所師生一同前往鹿林天文台觀測，並贊助鹿林天文台二米望遠鏡工程，重建中央大學科學一館天文台。2006年春，鹿林天文台發現小行星168126，將之取名為「鄭崇華小行星」，3年後，更成了天文年的「星空大使」。

在文藝發展上，也是鄭崇華以科技回饋藝術的重要一環。

如眾所皆知，台達電所擅長的影像技術，一向領先同行，成為支持視覺藝術的重要利器。

2013年新竹燈會期間，台達電以環型投影打造「永續之環」，高10公尺、寬70公尺，並有270度的環形曲面，運用多台大型投影機，放映「日月」與「四時」兩部影片，顛覆傳統「花燈」的概念，展現實力。

台達集團與故宮更早在2011年，「山水合璧─黃公望與富春山居圖特展」就開始合作。

當時台達集團以超過50台的高畫質投影機，投影「山水化境—富春山居圖」動態數位作品，成為展覽中最受歡迎的大型裝置藝術，又因為投影精準放大《富春山居圖》的畫面，讓觀者藉由投影作品深入品味，迴響空前。

故宮北院正館一樓的院本「清明上河圖」展示數位板，也是採用台達電四台高投影機，以投影融接技術配合藝術家的巧思，將原本靜態的畫面變成動態，憑添觀賞數位作品的趣味性。

這些透過先進投影技術與數位藝術家對經典國寶的再詮釋，賦予故宮文物嶄新的生命力，受到國際肯定，2012年便得到美國博物館協會「繆斯獎」的「詮釋性互動裝置類金牌獎」及「多媒體裝置類金牌獎」。

有這樣成功的經驗，2014年故宮又推出「數位百駿圖」，以義籍教士郎世寧（Giuseppe Castiglione）揉合西方的寫實手法與透視構圖的名作。靜止的馬匹搭配台達電高階品牌DP的六台投影機，讓百匹駿馬在畫面中重新活起來。

台達電的8K技術高畫質攝影，便是在這樣的契機下與故宮進行合作，成為神來之筆的成就。

這次由台達電提供技術支援，則是選擇了最具代表性，且膾炙人口的六件重量級文物，作為今年《國寶新視界》拍攝的主題：由康熙皇帝為祖母孝莊皇太后所製作的《龍藏經》，觀光客最喜愛的《翠玉白菜》與《肉形石》，還有故宮收藏宋代繪畫的三件鉅作《谿山行旅圖》、《早春圖》與《萬壑松風圖》。

其實，8K技術的開發與應用，是2020年日本奥運會的重頭戲，只是因為受到疫情影響，運動賽事全盤後延，但主辦單位跨海來台訂貨的腳步，沒有中斷，一直是台達集團外銷訂單的所在。

走過84年的悲苦大半生，但以倒吃甘蔗的作為，累積了豐盈與圓滿，創造6千多億元的市值，是他始料未及的成就。

鄭崇華笑看成果，但寄語年輕人，生活要有夢，放膽去逐夢與圓，夢，選擇很重要，然而誠懇面對。世界變化腳步越來越快，我們只能腳踏實地去做，成敗得失，就交給老天爺吧！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)