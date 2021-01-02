高雄市茄萣區白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮祭典遶境隊伍，去年12月31日前往台南灣裡遶境，由於陣頭秩序起了爭執，蘇姓總指揮竟然率眾到當地宋江獅陣頭的蘇姓館主家理論，雙方因此起了爭執，蘇姓館主（前）被打。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市茄萣區白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮祭典遶境隊伍，去年12月31日前往台南灣裡遶境，由於陣頭秩序起了爭執，蘇姓總指揮竟然於今年1月1日晚間率眾到當地宋江獅陣頭的蘇姓館主家理論，雙方因此起了爭執。被打的蘇姓館主決定提告對方傷害。

湖內警方調查，50歲蘇姓男子向警方報案，指因為對陣頭秩序有意見，與蘇姓總指揮起了爭執。蘇總指揮帶了7、8人到他家理論，發生衝突，6、7人打蘇姓男子一個。蘇姓男子氣不過，報警處理。

警方獲報，陸續通知相關人到案說明，全案詢後，依傷害及聚眾鬥毆罪嫌，函送橋頭地檢署偵辦。

萬福宮庚子科五朝王醮祭典自舉辦以風風雨雨，前有王船施工時壓死廟裡的義工，後有昨天因為遶境導致不愉快，總指揮竟然率眾到他人家裡理論、打人。廟方對此相當低調，僅表示，主委陳嘉川對此相當遺憾，已經深入了解此事。

白砂崙,萬福宮,王船,打人,橋檢,傷害

(中時 )