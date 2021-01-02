2日鹿谷鄉飄茶香，一連舉辦2場冬季凍頂烏龍茶展售頒獎會，皆由南投縣長林明溱親自頒獎。農會主辦的比賽由劉錫昭獲得烏龍茶特等獎；鹿谷茶葉合作社的比賽，則由柯茂生獲得烏龍茶特等獎。

鹿谷農會冬茶評鑑，由劉錫昭獲得烏龍茶特獎，他表示能在50歲前獲得特等獎，實現人生最大夢想感到相當高興，劉錫昭是出生於茶農世家，目前是第三代，18年前返鄉協助家裡管理茶園，學習製茶技術，除了傳承長輩的做茶精髓外，劉錫昭認真學習，精進科學管理及製茶專業知識，未來他希望能繼續發揚凍頂烏龍茶的產業文化，並製作更優質的茶給消費者享用。

南投縣長林明溱（中）親自出席鹿谷農會冬茶評鑑頒獎典禮。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

鹿谷茶葉合作社冬茶評鑑，則由柯茂生獲得烏龍茶特獎。茶改場秘書兼任評審團長吳聲舜表示，今年受氣候影響茶葉有減產情形，參賽數較往年減少許多，但製茶期間天候晴朗，有利於控制日光萎凋及發酵度，因此得獎茶品質均勻，層次分明，深具冬茶特色，不論是發酵香、滋味甘醇度及熟果風味皆充分展現。

林明溱說，目前正值南投冬茶產季，各茶區農會都舉辦冬季茶展銷活動，2日鹿谷鄉兩大茶展售會接力登場，邀請國人繼續揪伴到鹿谷鄉旅遊，品嘗在地美食，買品質優良的凍頂烏龍茶回去和家人、朋友分享。

(中時 )