為確保國中小學童營養午餐食用國產豬，行政院將每年編列新台幣20億元的一般性教育補助經費來支應，但家長仍對食安沒信心，更質疑孩子吃台豬，為何由全民埋單？國教署署長彭富源近日出面闢謠：「（費用）不是放在誰的口袋」；民進黨立委吳思瑤則回應，「國家帶頭，愛用國貨」，國家採購扶持國產食品，理所當然。

萊豬已在元旦叩關，人心惶惶，總統蔡英文昨日卻在臉書發布元旦文告，盼全民體諒，引起罵聲一片，家長更是擔心孩子的食安問題，不相信現行的《學校衛生法》，還有教育部不斷行銷的「三章一Ｑ」國產可溯源食材制度。

除了不信任政府所言的食安把關，教育部並稱，今年開始，原定新台幣3.5元的國中小營養午餐餐費，將調高至每人每餐新台幣6元，共增加新台幣2.5元，行政院將每年將編列約新台幣20億元，投入並作為一般性教育補助經費因應，國教署署長彭富源對此也強調：「（費用）不是放在誰的口袋」，家長不解為何錯誤的食安政策，最後變成是全國國人花錢買心安，甚至更對經費使用充滿疑慮，擔心當中會有黑箱作業。

吳思瑤則在今(2)日受訪時回應，餐費增加，與食用國產豬無關，這筆費用過去就有編列，主要是推廣國產食材，以及在學校宣導食農教育，學校只要認購「三章一Ｑ」標章，餐費就是新台幣3.5元，並鼓勵校方大量採購。

吳思瑤也提到，今年餐費之所以提高，是好的「三章一Ｑ」食材比較貴，並且直到去年，全國申請有「三章一Ｑ」標章的學校，平均覆蓋率僅61％，為了達到100％，才會推出這樣的做法，「這是個很聰明 很好的方法」。

「確保校園食安，政策方向是對的」，吳思瑤指出，同時也考量到孩子在校用餐的選擇權受限，由廠商統一提供，就午餐方面，不如成人可在外自由選擇餐食，為補強食安，以國家採購力量堆廣、扶持台灣農友、食材、豬農與一般食材，「國家帶頭，愛用國貨」是合理的做法，與豬肉漲價毫無關係，以前都有在做。

至於營養午餐餐食調漲，這筆費用由行政院支出，被視為是全民埋單，吳思瑤直指如此解讀很奇怪，「國家為了達到某個政策，提供政策的誘因，政策工具就是預算，這是國家應當做的事情」。

吳思瑤更援引行政院推出的國中小「班班有冷氣」政策，所使用的也是來自前瞻預算的經費，也是使用全民的錢，與確保營養午餐食用的都是國產豬，而調漲餐費，目標相同。

受保障的只有國中小午餐，幼稚園與安親班都沒有保障，教育部只訴求到衛福部下載標章，自行張貼，但標示都是針對商店所設計，並不適用學校，家長與老師紛紛表達無所適從與憤怒，吳思瑤則回應，教育部都有發送公文，希望所有學習單位都能做到確保食安，特別是公立幼稚園的飲食管控，完全比照國中小，但私立學校則只能勸導，不過幼稚園都會固定有評鑑，盼教育部也能做好把關。

(旺報 )