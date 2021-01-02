民進黨在立法院強勢通過萊豬進口相關行政命令與修法，國民黨台北市議員羅智強點名，要發動罷免民進黨及台灣基進立委等6人，對此，宅神朱學恒認為罷免不易成功，不過這些人麻煩的是在後頭，就算罷免失敗，但他們在2024選戰時將陷入苦戰，恐難連任。

朱學恒在1日的TVBS新聞台政論節目《國民大會》上表示，罷免萊豬6綠委其實沒有那麼容易，其中吳思瑤因遭到羅智強的「鎖定」，恐被鬧到不勝其煩，所謂的鎖定就是「妳一言我一語」這樣不停的發言，因此會破壞吳在選區的形象，換言之，就算罷免不成功，但也會讓她在下次選戰中陷入苦戰。。

另外，朱學恒指出，基進黨立委陳柏惟的挑戰在於過多脫線的話題，包括陳在臉書貼出照片說美豬好吃，造成輿論譁然，雖然陳柏惟在網路聲量很高，但是其選區卻存在一個尷尬的狀況，該區選民走到哪裡都被笑。至於遭外界點名可能參選基隆市長的蔡適應和參選台中市長的蔡其昌，朱學恒點出，現在好像2人參選的意願都不高了。

民進黨進口萊豬，引發強大民怨，為此，羅智強去年12月在臉書號召罷免萊豬6綠委，遭點名的有綠委蘇巧慧、蔡適應、蔡其昌、吳思瑤、鄭運鵬和陳柏惟，港媒《中評社》分析，割萊委活動中，較危險的前3人是選區藍大於綠的陳柏惟、蔡適應，和鄭運鵬，不過，朱學恒直言，香港看台灣還是有距離的存在。

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(中時新聞網)