美國職棒的首位女黑人教練出現了！就在跨年夜之前，《波士頓環球報》報導，碧安卡史密斯(Bianca Smith)獲聘成為紅襪隊的小聯盟教練，寫下歷史新頁。史密斯打過大學女壘，曾任達拉斯大學、卡羅爾大學的助理教練與打擊助教，並在遊騎兵、紅人隊實習。

紅襪球員發展部副總Ben Crockett說：「史密斯是優秀的人選，擁有經驗和充實自己的熱情。」 雖然紅襪創造了歷史，不過去年11月馬林魚聘用了金安(Kim Ng, 中文名伍佩琴)成為北美職業體育聯盟首位女性總管。伍佩琴是華裔，史密斯是非裔，同時為美國少數民族與婦女爭光。

也是在去年11月， 美國足球女將莎拉富勒(Sarah Fuller)成為史上首位在美式足球大學聯賽「五強聯盟」上陣的女子選手，美國國腳蘿伊德(Carli Lloyd)也表明過挑戰職業美式足球NFL的意願。

另一方面，馬刺隊貝琪哈蒙(Becky Hammon)本周成為史上首位執教職籃NBA例行賽的女教練，代替遭到驅逐出場的總教練帕波維奇(Gregg Popovich)指揮全軍。球星詹姆斯(LeBron James)稱讚這是個「美妙的鏡頭」，相信優秀的女性遲早能在這類男人稱霸的體育聯盟(特別是棒球和美式足球)爭得一席之地。

(中時新聞網)