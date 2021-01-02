「功夫皇帝」李連杰和當年的性感女神利智1999年結婚，育有兩女，分別是大女兒Jane、小女兒Jada，大美人利智12月31日過59歲生日，人在外地念書的Jane透過社群網站隔空替母親慶生，也吐露家庭生活小秘密，直言：「雖然我不總是同意你（指利智）的做法，但是我知道你的出發點是好的」，認母女倆常有爭執。

上圍豐滿、擁有S曲線及立體五官的利智是過去電影中的經典美女，她出道前參加亞洲小姐選拔，被倪匡讚揚是「五十年難得一見的美女」，出道不久她曾傳出被賭王何鴻燊和武打巨星成龍追求，1988年她因拍攝電影《龍在天涯》與李連杰結緣，男方離婚後，兩人便到美國洛杉磯結婚，利智也從此淡出影壇。

李連杰和利智育有2女。（圖／翻攝自_jadali_ IG、中時資料照片）

李連杰早年參加央視脫口秀節目，談到和前妻黃秋燕的第一段婚姻，坦言自己做錯，形容年輕時候遇到一個很愛他的女子，以為兩人可以廝守一輩子，沒想到到了某個年紀遇到另一個女人，「我愛她，我可以為她死，我可以為她不要名不要利」，才讓他清楚真正的愛是什麼。

李連杰大女兒發文隔空替媽媽慶生。（圖／翻攝自janeli419 IG、取自《on.cc東網》）

李連杰後來上節目《魯豫有約》，自曝家中分工，身家高達80多億的他坦言經濟大權都是利智一手打理，間接稱讚另一半精明能幹。近日，利智過59歲生日，大女兒Jane在網上寫下：「希望妳每天都像今天那麼開心。在我的眼睛裡妳還是像二十年前那麼美麗。雖然我不總是同意妳的做法，但是我知道妳的出發點是好的」，最後遺憾不能跟媽媽面對面慶生，「我希望妳知道我多麼愛妳，我永遠是妳的女兒」。

(中時新聞網)