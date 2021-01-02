就在2日富邦勇士與桃園領航猿賽前，富邦中鋒「大房東」曾文鼎努力跟著防護員揮汗進行復健，似乎出現即將傷癒復出的預兆，向來愛開玩笑的阿鼎回應，「別開玩笑了，這是我人生最嚴重一次扭傷。我現在不是薪水小偷，而是薪水神偷！」

在P.League＋新球季都開打到第3周的當前，曾文鼎本季仍未上過場，原來是他在開季前兩周練球，不小心在跳起來想要封阻時，剛好踢到對方的腳，造成自己左腳踝嚴重扭傷，「我以前從未有過這種扭傷經驗，這種感覺對我來說很新奇。」

也不得不佩服曾文鼎的記性，因為他竟然連自己生涯幾次扭傷都還記得，「我在SBL從未大扭過，大部分是膝蓋受傷，我生涯前兩次嚴重扭傷，應該分別是在澳門東亞運，以及我第1年去大陸CBA上海打球，但這兩次扭傷，都是我踩到對方的腳。」

曾文鼎帶著招牌笑容回應，「既然新球季都開打兩周了，我都還不能上場，表示傷勢有多嚴重。其實我從這周開始已經開始練球，也都全程參加了，卻還感到不太舒服，所以我本周應該會繼續休息，等到下個禮拜希望可以重新回到球場。」

「先前我在彰化開幕戰跟媒體說過，我應該算是薪水小偷，」曾文鼎最後沒忘記用他最擅長的幽默口吻當作結尾，「或許也可以說是薪水『大』偷，甚至叫我薪水神偷算了！」這就是曾文鼎，卻不禁讓人更加期待這名36歲的老將趕緊回歸。

(中時 )