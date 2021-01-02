布局2022地方選舉，台灣民眾黨為強化陸戰組織，深耕地方，去年起陸續在全台各地成立服務處、總服務處，今年起全台10處總服務處，將陸續升格為地方黨部，負責地方組織、動員運籌，全案召開黨代表大會選出中央委員、中評委後，開會討論後定案。

過去網路空軍行銷戰優勢的民眾黨，去年4月起陸續在各地成立服務處、總服務處，除5名不分區立委認養責任區外，透過服務處及總服務處成立，加深地方連結與互動。

過去定位為地方黨部前身的總服務處，民眾黨規畫今年起陸續升格為地方黨部，負責地方組織、經營等業務，選民服務部分將轉為服務處負責，把選服跟黨務分工，擴大地方組織及規模。

此外，民眾黨過去召募黨員不收黨費，支持者透過線上或紙本都能申請入黨，導致出現一窩蜂入黨潮，初估黨員人數約1.2萬人，但民眾黨清查發現，有許多失聯或人頭黨員，為凝聚向心力及協助黨務組織發展，民眾黨規畫黨員將每年收500元，若一次繳納1萬元以上者，將成為終身黨員，無須逐年繳納常年黨費。

對此，民眾黨祕書長謝立功說，收黨費其實是很多黨員的建議，畢竟民眾黨是新興政黨，黨的資源、經費有限，收黨費一來可以避免人頭黨員，同時也能協助黨的經費籌措。

民眾黨支持者以年輕人居多，酌收黨費後是否會引發退黨潮，謝立功說，初步估算，現有黨員約有1.2萬人，上次舉行黨員大會時有取得聯繫的黨員約8000人，因黨費金額不大，初估收取黨費後黨員人數應該在兩者區間，影響應該不大。

(中時 )