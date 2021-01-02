台南一名布袋戲工作人員小陳（化名）日前趁著表演空檔，將遠房親戚、一名女孩帶到戲棚說「怎麼胸部比姐姐小」，藉機摸對方的胸部與私密處，猥褻得逞；女孩日後擔心叔公會變本加厲，向對方提出要1台平板電腦，希望對方知難而退，沒想到竟遭對方要求摸他的下體，女孩最後崩潰向學校求助，法院判處4年6月徒刑。

判決書指出，小陳為布袋戲表演人員，是女孩的遠房親戚，2015年3月女孩與家人到台南參與廟宇活動，他趁女孩家人不在，將對方帶到戲棚後台，對著女孩胸部說「怎麼比姐姐小」、「讓我看一下」，摸女孩的胸部與私密處，猥褻得逞。同年7、8月間，女孩因為擔心小陳繼續騷擾，決定提出想要平板電腦，讓小陳知難而退，沒想到對方仍答應了。

小陳答應要求後，要求女孩到他家中使用電腦，卻在家中先強吻對方，再要求對方摸他的生殖器，再度猥褻得逞，女孩最後向學校輔導室告知此事，家長得知後決定提告。法院一審判小陳4年6月，經上訴，法院調查女孩遭侵犯後，擔心被爸媽罵「為什麼給人家亂摸」，且爸爸是重倫理輩分的人，因此才會不敢拒絕小陳的侵犯。

二審法院認為，小陳身為長輩，不知愛護後輩，還為逞一己性慾，違反女孩意願猥褻，於法院審理時也未表示歉意，難認態度良好，日前維持原判，全案仍可上訴。

(中時新聞網)