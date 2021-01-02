客人跨年訂房，民宿主人隔天進房整理驚見滿地玻璃渣，網友一看驚喊，客人的屁股還好嗎？有沒有受傷？（圖／翻攝自爆廢1公社）

跨年玩成這樣太誇張！一名網友替開民宿的友人分享，客人在跨年期間來住一晚，結果卻把玻璃桌摔壞了，民宿主人進房整理時驚見滿地的玻璃渣，直接傻眼。照片曝光後，也引發網友討論，直呼這也玩太嗨了吧，客人的屁股還好嗎。

一名網友昨在臉書社團《爆廢1公社》發文替開民宿的朋友發聲，有客人跨年時訂房，卻把玻璃桌摔壞了，朋友進房整理看到秒傻眼，從照片中可見，整張玻璃桌宛如爆炸一樣，整個碎裂，地面上滿滿的玻璃碎屑，慘不忍睹。

誇張的畫面引發網友討論，「坐等道歉文」、「跨年倒數太興奮，直接摔爆」、「沒看看客人屁股有沒有割傷？」、「跨年還是摔角」、「這到底怎麼玩的」、「八成在玻璃桌上玩成人遊戲」、「也玩太嗨了！」

不過，由於近日溫差較大，因此也有人猜測，玻璃碎掉不一定是人為的，也可能是溫差太大所致。但卻遭到網友吐槽，「室內的玻璃跟溫差沒關係，人為因素比較大」、「溫差太大要碎也是先碎玻璃窗，桌子人為破壞，要求賠償」。

而原PO也補充說明，後來證實玻璃桌碎掉是人為的，客人沒有逃走，後續也都有處理了，只是整張玻璃桌碎得如此誇張，真的讓人大傻眼。

(中時新聞網)