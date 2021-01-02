入冬來是歷年烏魚捕獲最慘的年，漁船開出去，捕獲量頂多2位數，眼見烏魚季都近尾聲，霸王寒流發威下，竟帶來小壓軸，彰化縣線西鄉漁民黃超群元旦夜捕獲上千尾烏魚，2日在塭仔港港區卸貨，每尾平均1300元左右，吸引大擠爆，「雖貴些，但野味地好呀！」漁民也狂喜，老天賞臉給了一筆小小年終，大約能賺進40萬元。

往年塭仔港漁船捕烏常見滿船豐收，冬季前後，一次捕獲萬尾是常事，大海賞光，領個兩百萬年終獎金是辛苦的回報，但是今年特別地慘，載著希望出海，卻不見斬獲，有也是個位數到數位數之間，漁民嘆，人家股票一直漲，今年海卻這麼慘。

彰化縣線西鄉漁民黃超群元旦夜捕獲上千尾烏魚，2日在塭仔港港區卸貨，每尾平均1300元左右，吸引大擠爆。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣線西鄉漁民黃超群元旦夜捕獲上千尾烏魚，2日在塭仔港港區卸貨，每尾平均1300元左右，吸引大擠爆。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

總算，漁民黃超群的漁船迎到新年新希望，元旦夜頂著超狂霸王寒流出海，捕獲上千尾烏魚，昨天深夜駛進塭仔港，掩不住狂喜，議員賴清美也幫忙放送這個好消息傳開，一大早就吸引人潮擠爆，都希望買到最新鮮，野生的烏魚。

黃超群的父親黃智仁今天上午指揮卸貨，上千尾烏魚排開，公、母平均每尾都1300元，買母的，是為了新鮮烏魚子，買公的，則為了吃魚膘，至於烏魚殼每尾平均200元，比養殖得稍貴些，但還是吸引不少人來搶新鮮，都說香煎麻油加薑、醬油，好吃地緊，一點都不輸什麼名貴魚。

今年烏魚整體價格上漲，新鮮烏魚子每台斤可賣到1800元至2000元，跟去年初相比，每台斤上漲10元至20元，「乾烏魚子」每台斤高達2500元至6000元，也較去年漲500至1000元左右。烏魚膘則是每台斤600元至700元，「魚殼」，每台斤則賣上百元，去年初還多到喊價，每台斤只有5、60元。

不過烏魚養殖產量很已經很穩定，一般市場感受不到太大的變動，但烏魚已經尾聲了，想念烏魚的美味得趕緊，否則就還要再等一年了。

(中時 )