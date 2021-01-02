34歲女星熊熊（卓毓彤）身材嬌小卻有G罩杯的傲人上圍，被封美胸女神。她去年陸續爆出未婚懷孕、分手富二代及疑吞吐片外流，加上好友小鬼過世，事業及心情一度受到影響。2021新的一年，她回首過去有感而發：「2020年發生了好多事。」期許未來的自己能更好，未料遭到酸民諷：「你也發生好多事呢～」。

熊熊2日凌晨在社群平台PO出兩張照片，分別是與小鬼、KID等人和合影寵物狗的黑白照，感性地寫下：「2020年發生了好多事，失去很多但同時也有所得到，2021願ㄧ切都是嶄新的開始，蛻變成為更好的自己」同時祝福身邊的人「都能夠平安幸福健康快樂，新的一年大家一起加油，不要被疫情打敗，我們一起精彩美好」，並標記「斷捨離」、「謝謝還在的你們」、「黑白後的彩虹」等勉勵自己的心靈雞湯。

許多粉絲紛紛留言打氣：「開心迎新的一年，把2020不好的都給忘掉，熊熊妳一定會更好」、「熊熊女神加油」、「妳沒事我就沒事」，但仍有黑粉暗酸：「做任何事都要多想前因後果」、「吸吸」、「第二張還以為在P站刪掉的東西回來了」。

熊熊去年一連爆出多起負面新聞，形象大受影響，因此暫停工作避開鋒頭，據《鏡週刊》報導，熊熊月收入至少少了50多萬，被發現在信義區改經營串燒餐廳，生意頗不錯。挺過低潮後，她也大方出席各種活動和開直播等，讓人期待新的一年的表現。

(中時新聞網)