民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，她本人出席各種活動時也不吝嗇地分享自己的歌喉，時常掀起網友們熱烈討論。今年1月1日她在政論節目中獻唱「歌劇魅影」，但現場其他來賓聽卻都一臉苦笑，資深媒體人陳鳳馨趕緊打斷她，連前立委沈富雄也忍不住對她說，「像在殺雞」。

為了慶祝新的一年，高嘉瑜1日在政論節目《少康戰情室》中應主持人趙少康邀請，獻唱「新年第一聲」，而高嘉瑜則表示，「新年要唱什麼歌？煎熬上次唱過，我想說2020太煎熬了，2021應該要心花開」。

接著，高嘉瑜就在節目中獻唱了一曲《心花開》，並贏得趙少康的讚美和其他來賓們的掌聲。但高嘉瑜突然話鋒一轉，「還是要聽歌劇魅影？」而陳鳳馨趕緊攔住她，「你唱《心花開》這個音域的就好了」。

不過，趙少康並沒有阻止高嘉瑜繼續獻唱，「沒關係，來唱吧」，高嘉瑜回應，「趙大哥真的聽上癮」，陳鳳馨則說，「不要再1月1日這樣嚇人」，但他也來不及阻止高嘉瑜再度開唱。

高嘉瑜獻唱了一小段《歌劇魅影》，但當她唱得正投入時，陳鳳馨忍不住拍拍她的肩膀，並打斷她唱歌，「可以了」，兩人笑成一團，陳鳳馨則感嘆，「 還是心花開好了」，並指她是靠歌聲嚇人而不是長相。而沈富雄也回過神來，忍不住對高嘉瑜說，「這好像在殺雞的動作一樣，你知道嗎？」

(中時新聞網)