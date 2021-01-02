行政院今年起將編列新台幣20億元，讓國中小營養午餐吃國產豬，民進黨立委吳思瑤多次攜手教育部，強調把關校園食安，但家長無法接受，甚至不解為何得花錢買心安。台北市議員羅智強今(2)日則在受訪時提到，不進萊豬，這些問題都不存在，「民進黨邏輯死」，更批評國教署署長彭富源聲稱，經費使用無虞，回嗆：「沒人暗示你，說謊說到不可思議的境界」。

羅智強在受訪時依舊點名吳思瑤，更強調她是「萊豬立委」，「看她怎麼回答這些問題？」

面對近來諸多質疑，其中包含國中小午餐以外的學童食安，甚至幼稚園與安親班，也只能在教育部的勸說下，到衛福部下載店家店章，但標章並不專屬於學校，家長與老師皆表示無所適從，恐慌又生氣。

羅智強說，這就是問題的根源，民進黨政府卻無法解釋，如果不進萊豬，就不會有多新台幣20億元的支出，「這是人民的口袋錢，20億也不是擺樣子，但國教署長說，又不是說放誰的口袋，沒人暗示你」，不懂怎麼會這樣對外回應？

「民進黨開了謊言的大洞，得用更多謊言補起來」，羅智強提到小英總統元旦文告，內文提到，開放萊豬，是解決三任政府的難題，他反嗆：「前兩任總統都有肩膀抗壓，蔡英文抗不了壓，軟骨無能，怎麼會是你解決難題！」

羅智強說，美國壓力一直都在，以馬前總統任內而言，沒有開放進口萊豬，但在最後眾多開放項目中，選擇進口食安受影響程度最輕的小萊牛，並且內臟與豬肉不進，「你放了就要扭曲、去凹，吳思瑤只會凹一個午餐，現在只講午餐，早餐、晚餐都沒有說。」

民進黨昨日甚至拿立委李彥秀開刀，羅智強說，「為了要凹，結果被李彥秀一巴掌打回去」，美國超市都標示萊克多巴胺，「如果依照民進黨的邏輯，標示萊劑就是歧視，美國歧視美國嗎？現在他們說謊，說到一種不可思議的境界！」

「基本上把眼睛矇起來，完全無法理解民進黨的邏輯在哪裡」，羅智強也再提到吳思瑤，指出吳思瑤為了護航萊豬，到她所屬選區北投、士林宣傳食安，強調自己維護校園食安，還去討拍，結果被士林北投社團罵到爆，不開放就沒事了，為什麼開放了還說，我守護食安做很多，掰不出理由，只好說出不讓中國得利，整個邏輯死光，當人民白癡笨蛋，不顧7成國人反對萊豬，自己騙自己開心，標準自欺欺人！」

對於蔡英文還要國人體諒進來豬，羅智強再轟：「他們就整個亂了套，連一句道歉都不肯說。」

(旺報 )